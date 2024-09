Para Ficar de Olho: DEBATE ENTRE KAMALA HARRIS E DONALD TRUMP

Kamala Harris enfrenta na noite desta terça-feira (10) uma tarefa sem precedentes na história política moderna dos Estados Unidos. No palco do debate na Filadélfia, ela apresentará tanto um argumento de abertura – aos milhões de eleitores que querem saber mais sobre ela – quanto um argumento de encerramento – a favor de sua candidatura e contra a de Donald Trump – à medida que sua campanha relâmpago entra nas últimas oito semanas.

O ex-presidente americano também se encontrará em águas desconhecidas. Depois de ter ficado ausente dos debates nas primárias republicanas, Trump irá agora enfrentar o seu segundo rival democrata – mas ao contrário do presidente Joe Biden, cuja campanha implodiu no palco em Atlanta em Junho, Harris apresenta um desafio muito diferente.

Harris tem desfrutado até agora de uma campanha encantadora. Ela aproveitou a nomeação depois que Biden desistiu em julho, e então emergiu – nas pesquisas e na frente de arrecadação de fundos – nas semanas seguintes. Sua vantagem monetária é clara. Ela arrecadou US$ 361 milhões somente em agosto, quase três vezes o valor arrecadado por Trump.

Mas a corrida está mais próxima do que nunca e há uma procura crescente por parte do eleitorado de mais informações sobre Harris e a sua agenda política – uma lacuna de conhecimento que cria oportunidades e obstáculos para ambos os lados.

Há menos mistério em torno de Trump. Este é o seu sétimo debate nas eleições gerais presidenciais. Na trilha, ele lançou uma mistura tipicamente trumpiana de promessas e posições muitas vezes contraditórias, promoveu e depois fugiu do agora infame “Projeto 2025” e, de outra forma, tentou vincular Harris ao histórico de Biden, especialmente na fronteira, ao mesmo tempo que emite frequentemente ataques pessoais de gênero e de raça.

A questão fundamental antes do confronto na Filadélfia, um dos debates nacionais de maior importância numa geração, é se – e como – um deles pode transmitir uma mensagem convincente aos eleitores indecisos, ao mesmo tempo que reforça a confiança das suas respectivas bases.

Aqui estão seis coisas para observar na noite desta terça-feira:

Harris transmitirá a mensagem que os eleitores dizem querer ouvir?

Harris é vice-presidente há quase quatro anos e passou quase o mesmo tempo antes disso no Capitólio, como senadora da Califórnia. Ela concorreu à indicação presidencial democrata de 2020. Ainda assim, 28% dos prováveis ​​eleitores numa sondagem recente do New York Times/Siena College disseram que precisavam de saber mais sobre ela.

Para Trump, o número era de 9%.

Mais do que o seu discurso na convenção, o debate fornecerá uma plataforma para Harris responder a algumas dessas questões. Até agora, ela se aprofundou com especial atenção em duas questões: custo de vida e direitos reprodutivos. Este último é um lugar óbvio de força. A sua posição é muito mais popular do que a de Trump e a sua capacidade de falar sobre o assunto é significativamente mais forte do que a de Biden. Também se enquadra perfeitamente numa mensagem mais ampla sobre as liberdades pessoais.

A economia é um postigo mais rígido. A sua campanha tem, até agora, procurado manter-se próxima do que a administração Biden tem pregado e, ao mesmo tempo, injetar-lhe uma frescura populista que entusiasma os democratas e conquista eleitores indecisos céticos.

E embora haja poucos motivos para esperar que Harris se desvie da sua estratégia, que tem sido falar em termos gerais enquanto mostra poucos aspectos específicos, ela será pressionada – pelos moderadores do debate e, à sua maneira, por Trump – a fornecer uma imagem mais clara sobre como ela classifica suas prioridades.

Também é provável que Harris seja pressionada em relação a algumas mudanças políticas recentes.

Os canudos de plástico estão de volta, por exemplo, depois que ela certa vez sugeriu bani-los, enquanto o “Medicare for All”, uma proposta de sistema universal de saúde, está fora de questão.

A segunda campanha presidencial de Harris ofereceu uma correção significativa em relação à primeira, uma candidatura ainda primária que foi anunciada antes da votação ser lançada. Muitas das coisas para as quais Harris expressou abertura, se não apoio total, estão agora fora do menu cinco anos depois. Onde ela está agora parece politicamente mais próxima de Biden e de sua longa história política.

Aliados descrevem isso como uma evolução e uma evidência de sua mente aberta e curiosa.

Os rivais, liderados por Trump, falam de forma diferente. Para eles, a mudança de posição de Harris representa uma falta de escrúpulos políticos e uma superabundância de ambição. Com Trump, diz o argumento familiar, as pessoas sabem qual é a sua posição, quer concordem ou não.

Então, qual narrativa vencerá na terça à noite? A questão é tanto para Trump como para Harris. A vice-presidente certamente entrará com um plano para canalizar as críticas esperadas em uma mensagem mais frontal sobre seus planos para o futuro. O risco é ser vista como hipócrita, por não reconhecer o que é fácil de ver.

Trump, porém, tem o hábito de exagerar em uma boa mão. Manter-se concentrado nos detalhes pareceria o caminho mais sensato, dada a sua aparente incapacidade, ou recusa, em lançar um ataque pessoal que não seja enriquecido com linguagem ultrajante ou obsoleta.

Qual Trump aparece no palco na Filadélfia?

Trump completou 78 anos cerca de duas semanas antes de subir ao palco com Biden na Geórgia. E embora as dificuldades do presidente tenham dominado legitimamente a narrativa pós-debate, Trump também parece diminuído desde a sua primeira e segunda campanhas.

Na semana passada, o ex-presidente foi questionado num fórum econômico se iria “comprometer-se a dar prioridade à legislação para tornar os cuidados infantis acessíveis” e, em caso afirmativo, que “peça legislativa específica” planejava defender. Sua resposta foi desconexa e incompreensível.

Talvez pior, não foi um episódio isolado.

Há muitos anos que Trump fala num vernáculo digressivo e difícil de compreender. Mas as digressões tornaram-se mais frequentes e a dificuldade de seguir sua linha de raciocínio está cada vez mais difícil de resolver. Dada a forma como Biden saiu das eleições, parece provável que as próprias palavras do ex-presidente serão alvo de maior escrutínio desta vez.

A outra metade da equação trata do que Trump diz quando está, pelo menos na forma, falando claramente.

Ele já acusou Harris, formada pela Howard University e filha de imigrantes jamaicanos e indianos, de decidir “tornar-se negra” por razões políticas. Os aliados de Trump gostam de descartar Harris como uma cota de “diversidade”.

Embora argumentos semelhantes possam inflamar a sua base MAGA (Make America Great Again), elas funcionam mal nos subúrbios – onde reside a grande maioria dos eleitores indecisos – e endurecem as colunas (e abrem ainda mais as carteiras) dos Democratas.

Por sua vez, Harris tem-se esforçado para evitar falar sobre a “natureza histórica” da sua candidatura, imaginando que isso é evidente, e na sua recente entrevista com Dana Bash da CNN, ela ignorou a oportunidade de responder à bizarra acusação de Trump.

“O mesmo velho e cansado manual”, disse Harris. “Próxima pergunta, por favor.”

Bem-vindo à noite do microfone fechado!

Há fortes argumentos a favor de que Trump perdeu as eleições de 2020 para Biden na noite do seu primeiro debate.

Beligerante, turbulento e, como o país descobriu pouco depois, lutando contra uma infecção por Covid-19, Trump ofereceu uma paródia nada lisonjeira de si mesmo. A resposta deles foi, é claro, próxima no final. Mas ninguém negaria – bem, quase ninguém – que Trump prejudicou as suas chances naquela noite.

A história em mente, a sua campanha e a de Biden concordaram, antes do debate de junho, em silenciar os respetivos microfones dos candidatos quando o outro estivesse falando. Trump literalmente não conseguiu interromper Biden. No final das contas, ele não tinha motivos para isso – o presidente interrompia-se repetidamente, muitas vezes parando no final do tempo que lhe era concedido. Trump, com algumas exceções, fez a coisa politicamente sábia e deixou as palavras de Biden pairarem no ar.

Embora ela tenha tropeçado ocasionalmente em palcos lotados durante as primárias presidenciais democratas em 2019, Harris é geralmente considerada uma debatedora mais perspicaz do que até mesmo um Biden com força total. O esforço da sua campanha para reabrir os microfones, finalmente abandonado pouco antes da data do debate ser marcada, sublinhou o seu desejo de dar a Trump a liberdade de implodir.

A interação entre Harris e Trump será regulamentada de forma mais estrita na noite desta terça-feira. O quão aparente isso será para os espectadores é algo para ficar de olho.

Lembra-se de Joe Biden?

Ao final do debate desta noite, a melhor pergunta poderá ser: temos certeza de que Biden ainda não está concorrendo?

Pouco mais de oito semanas desde que o presidente abandonou a corrida, e precisamente a oito semanas da eleição, o argumento mais consistente de Trump tem sido que Harris, apesar de todo o seu discurso sobre virar a página, oferece mais do mesmo.

Quando Harris segue as políticas de Biden, Trump ataca ao pacote e a ela como um fracasso. A forma como ela tenta evitar os esperados ataques à imigração e à fronteira entre os EUA e o México será instrutiva. Quando Harris procura separar-se do seu chefe, no discurso ou na prática, Trump pergunta por que ela não fez mais nos últimos quatro anos.

Para Trump, é uma receita simples. Harris tem uma tarefa mais complexa e – se ela conseguir – cheia de nuances. O que não está em debate é que Biden, embora ausente pessoalmente, figura como uma personagem proeminente no palco do debate. Harris e Trump utilizarão, ou tentarão ocultar, o seu histórico ao serviço dos seus próprios casos – um ato de equilíbrio que, caso se veja muito longe do centro de gravidade política, corre o risco de uma queda.

Trump enfrentará interrogatório sobre seu histórico de aborto

Trump às vezes se vangloriou de nomear três dos seis juízes da Suprema Corte que votaram em 2022 para destruir a jurisprudência do julgamento Roe v. Wade, acabando com as proteções federais para o aborto. “Estou orgulhoso de ter feito isso”, ele proclamou certa vez.

Desde então, a maioria dos estados controlados pelos republicanos impôs proibições ou novas leis restritivas ao procedimento. Alguns desses esforços foram rechaçados ou anulados por medidas eleitorais organizadas por ativistas dos direitos ao aborto – resultados que, juntamente com sondagens desiguais, sublinham a impopularidade da decisão e as suas consequências.

Trump já estava fora da Casa Branca quando a decisão do tribunal superior foi tomada. Embora ele não tenha sentido pessoalmente a reação, o seu partido sentiu, principalmente abaixo das expectativas nas eleições de meio de mandato de 2022, enquanto os democratas protestavam contra a decisão e a determinação de alguns republicanos em implementar uma proibição federal mais ampla.

O próprio ex-presidente apresentou diversas posições sobre a questão, sendo a mais consistente a de que a política de aborto deveria ser determinada pelos estados. Questionado sobre quais políticas estatais ele apoia, Trump não conseguiu dar uma resposta clara.

Mais recentemente, ele anunciou que votaria contra a proteção do direito ao aborto em seu estado natal, a Flórida, onde uma medida eleitoral acabaria com a proibição de seis semanas do estado, à qual Trump também diz se opor.

Harris, a ex-promotora, tentará fazer com que seu rival estabeleça uma posição clara.

Como Harris aborda a guerra em Gaza?

As forças russas estão na Ucrânia há mais de dois anos e meio. Os combates foram brutais, lembrando a frente oriental durante a Segunda Guerra Mundial. O ataque mortal do Hamas em 7 de outubro de 2023 dentro de Israel desencadeou um bombardeio de palestinos em Gaza, que já dura 11 meses, pelos militares israelenses.

Nenhum dos conflitos parece estar próximo do fim, à medida que o número de mortos aumenta e a situação humanitária em Gaza piora.

Segundo Trump, o presidente russo, Vladimir Putin – com quem afirma ter uma amizade especial – nunca teria invadido a Ucrânia se ele ainda estivesse no cargo, enquanto Israel teria um reinado ainda mais livre em Gaza do que o que tem desfrutado com Biden na Casa Branca.

Devido à coligação democrática diversificada e frágil que ela precisa de manter, Harris, que apoia sem reservas a continuação da ajuda ocidental à Ucrânia, tem sido menos clara sobre o seu plano para o Oriente Médio.

Tanto no seu discurso na convenção como na recém-criada página “questões” no website da sua campanha, Harris defendeu a defesa de Israel, juntamente com a criação de um Estado palestino vizinho, e segurança para ambos. Os críticos dizem que ela está cortando o proverbial bebê pela metade.

Pela primeira vez, porém, ela apresentará essa retórica com Trump à espreita.]

(Da Redação com CNN Brasil)