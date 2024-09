Eleição: PAULO MAC DONALD REVELA PLANOS PARA NOVA ARENA EM FOZ DO IGUAÇU

O candidato a prefeito de Foz do Iguaçu, Paulo Mac Donald, do Partido Progressistas, participou da sabatina promovida pelo Grupo Ric, na Jovem Pan News, nesta sexta-feira (12). Todas as entrevistas têm meia-hora de duração, sendo realizadas das 8h às 8h30.

Na conversa, o candidato prometeu a construção de uma arena para grandes eventos na cidade para atrair o público ao turismo municipal. “Eventos esportivos, culturais, literários […] eu penso ali na área próximo ao CTG Charrua, em direção a Vila A”, afirmou o candidato.

(Da Redação com Ric Tv)