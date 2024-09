Polícia Diz: TRUMP ESTAVA A CERCA DE 400 METROS DE DISTÂNCIA DO ATIRADOR

Autoridades policiais disseram em uma entrevista coletiva neste domingo (15) que Trump estava a cerca de 400 a 500 metros de distância de um atirador durante um incidente no Trump International Golf Club, na Flórida. O FBI investiga o caso como “o que parece ser uma tentativa de assassinato” contra Trump.

“O layout do clube de golf, você tem três buracos, 5, 6 e 7. Um deles corre paralelamente a Summit Boulevard e outro corre paralelo ao Congress Avenue e ele estava em uma área nos arbustos em que ele consegue ver os dois buracos”, disse o xerife do condado de Palm Beach, Ric Bradshaw.

“O presidente estava em outro buraco atrás, o que significa que ele estava a 400 a 500 metros longe”, ele acrescentou.

Uma fonte informada sobre o assunto disse anteriormente à CNN que o ex-presidente estava se movendo entre os buracos cinco e seis em seu campo de golfe no sul da Flórida quando o incidente de segurança aconteceu. O suspeito, com quem o Serviço Secreto se envolveu, estava vários buracos à frente do ex-presidente, de acordo com duas fontes policiais.

Os policiais ainda encontraram uma arma e outros itens deixados pelo suspeito onde ele estava posicionado nos arbustos perto do Trump International Golf Club no sul da Flórida neste domingo.

“Nos arbustos, onde esse cara estava, há um rifle estilo AK-47 com uma mira; duas mochilas, que estavam penduradas na cerca e tinham ladrilhos de cerâmica nelas; e uma GoPro. Então, eles estão sendo processados ​​agora”, acrescentou Bradshaw. O Serviço Secreto atirou no suspeito como medida de proteção, disse uma fonte. Trump estava jogando golfe com o doador Steve Witkoff quando o incidente aconteceu, disse uma fonte familiarizada com o assunto à CNN. O FBI disse que está respondendo ao caso e que “está investigando o que parece ser uma tentativa de assassinato” contra o ex-presidente Donald Trump. Trump disse que está “seguro e bem” em um e-mail de arrecadação de fundos. O ex-presidente foi alvo de um atentado em 13 de julho durante um comício na Pensilvânia. Na ocasião, Trump foi ferido na orelha e o atirador e uma pessoa na plateia morreram.

(Da Redação com CNN Brasil)