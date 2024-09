Esta Semana: OBRA DA PERIMETRAL LESTE DE FOZ DO IGUAÇU TERÁ DETONAÇÕES DE ROCHA

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que serão realizadas esta semana detonações de rochas na obra da Perimetral Leste de Foz do Iguaçu, próximo ao viaduto no entroncamento com a BR-469.

As operações serão no período da tarde, do dia 18 ao dia 20, a cerca de 250 metros do viaduto, onde está sendo executada a plataforma da pista nova da rodovia perimetral.

Não há previsão de interditar o tráfego na região, com as detonações sendo planejadas com a menor carga de explosivos possível, visando provocar o mínimo de vibração e nenhum lançamento de material.

Usuários devem seguir com cautela pela região em obras, respeitando a sinalização e orientações dos trabalhadores da obra, e evitando aglomerações na região das detonações. A programação pode ser alterada conforme as condições climática.

INTERDIÇÃO – Além disso, o DER/PR informa que será iniciada nesta quinta-feira (19) a interdição temporária de trecho da Avenida República Argentina em Foz do Iguaçu, na região Oeste, para avançar na construção de um novo viaduto, parte das obras da Perimetral Leste. Usuários deverão utilizar a Avenida Maria Bubiak e a Rua Rubem Bertia como rota alternativa durante a execução dos serviços, que tem prazo estimado de seis meses para conclusão.

(Da Redação com BBC News)