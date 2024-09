Revolução: PONTE DE GUARATUBA E DUPLICAÇÃO EM FOZ DO IGUAÇU VÃO TRANSFORMAR O TURISMO

As obras da Ponte de Guaratuba e da duplicação da BR-469, conhecida como Rodovia das Cataratas, vão transformar o turismo do Paraná nos próximos anos. No ano passado o Estado já recebeu 791 mil turistas estrangeiros e figurou como um dos principais destinos internacionais do Brasil. O Paraná também encerrou 2023 com crescimento de 11,6% no setor de turismo, segundo melhor indicador do País. A expectativa com as obras, que promovem mais infraestrutura, é atrair ainda mais visitantes e investimentos privados.

No Litoral, a temporada de shows e de cruzeiros internacionais promovidos pelo Governo do Paraná vai ganhar mais turistas com a obra que conecta de maneira definitiva as cidades de Matinhos e Guaratuba. É uma intervenção tão emblemática que chegou a entrar na Constituição do Estado. Em Foz do Iguaçu, o Parque Nacional do Iguaçu, reconhecido como a principal atração da América Latina, está ganhando uma nova “porta de entrada” para facilitar o deslocamento dos milhões de turistas que visitam as Cataratas do Iguaçu todos os anos.

As obras na ponte estão a pleno vapor. Ela já atingiu marca de 11% de execução na medição mais recente, de junho. Os serviços estão concentrados na implantação das estacas da infraestrutura, na margem de Guaratuba, com mais de 200 funcionários trabalhando na obra. No total, 64 estacas que pesam em média 470 toneladas serão fixadas ao longo do percurso, a maior parte dentro da água. Também estão em andamento as campanhas de monitoramento da fauna e da flora.

Orçada em R$ 386,9 milhões, a construção tem prazo de 24 meses para a conclusão. A ponte terá duas pistas em cada sentido, além de duas faixas de segurança, barreiras rígidas de concreto para prevenção de acidentes, calçadas com ciclovia e guarda-corpos nas extremidades.

Em Foz do Iguaçu, o Governo do Paraná está duplicando 8,7 quilômetros da Rodovia das Cataratas, que é o principal acesso ao aeroporto da cidade e ao Parque Nacional de Iguaçu. A obra é resultado de uma parceria entre o Governo do Paraná, governo federal e a Itaipu Binacional, responsável pelo aporte de recursos. Até o momento já foram executados 32%.

Além da duplicação, três dos quatro viadutos previstos já têm serviços em andamento, com todas as peças pré-moldadas já fabricadas e armazenadas no canteiro de obras. No viaduto do km 2+260, o mais avançado, foi concretada a laje da superestrutura e executadas as barreiras New Jersey nos bordos e separando as pistas. A duplicação inclui também a construção de uma nova ponte sobre o Rio Tamanduá, dividida em duas estruturas.

“São obras emblemáticas para o Paraná. Em Foz do Iguaçu já entregamos a Ponte da Integração e as obras do acesso, na Perimetral Leste, estão avançando bem. Esse pacote se conecta à duplicação da Rodovia das Cataratas, ampliando o potencial da cidade para recepcionar novos atrativos turísticos”, diz o governador Carlos Massa Ratinho Junior. “E no Litoral estamos concretizando um sonho dos paranaenses, uma obra que vai deixar um legado imenso para o Estado e conectar de maneira definitiva as nossas cidades”.

OUTRAS OBRAS – O Governo do Paraná também tem outra duplicação emblemática em andamento na região Noroeste. O investimento na obra de modernização da ligação de 21 quilômetros entre Maringá e Iguaraçu é de R$ 183 milhões. Ela já atingiu a marca de 57% em junho. Os serviços abrangem terraplenagem, sistema de drenagem de águas, uma nova ponte sobre o Rio Pirapó, três viadutos e duas passarelas, além da pavimentação em si.

A rodovia é considerada um corredor de escoamento de Maringá para o estado de São Paulo, além de facilitar o deslocamento de turistas entre os dois estados. Na mesma região o Estado já duplicou dois trechos da PR-323 no sentido Maringá-Cianorte. O primeiro foi entre Paiçandu e Doutor Camargo e o segundo de Doutor Camargo até limite do Rio Ivaí. A mesma rodovia ainda recebeu uma duplicação recente no perímetro urbano de Umuarama.

Perto de Maringá, o Governo do Estado entregou recentemente o contorno de Jandaia do Sul. Com um investimento de R$ 178,5 milhões, a conclusão e liberação total da nova rodovia, que possui seis quilômetros de extensão, retira o tráfego pesado do Centro da cidade, na região do Vale do Ivaí. A intervenção beneficia os seus mais de 21 mil moradores e os viajantes que transitam pela região, além de facilitar o transporte de cargas entre o Noroeste e o Litoral do Paraná.

A nova rodovia inicia logo após o limite de Jandaia do Sul com o município vizinho de Cambira e segue até o trevo rodoviário da BR-376, no acesso para Mandaguari, com a BR-369, que serve de acesso ao distrito de São José. Os seis quilômetros do contorno possuem pistas duplicadas em cada sentido. Elas são separadas por um canteiro central e têm acostamentos em ambos os lados e espaços para drenagem. A intervenção também inclui cinco novos viadutos e obras de contenção.

(Da Redação com AEN – Foto: Gabriel Rosa/AEN)