Férias: AQUAMANIA ABRE AS PORTAS PARA A TEMPORADA EM FOZ DO IGUAÇU

Com o slogan “o parque aquático mais divertido de Foz do Iguaçu”, o Aquamania, localizado no corredor turístico da Rodovia das Cataratas, deu início à nova temporada de primavera-verão, com funcionamento de terça a domingo das 10h às 18h.

O local conta com oito piscinas e sete tobogãs, com espaços que variam dos mais relaxantes aos mais radicais. Uma das novidades é o Baldão Aqua, balde que lança milhares de litros de água de uma só vez, na área da Ilha da Fantasia.

Aquamania tem espaços para todas as idades. Foto: Divulgação/Aquamania

Outra aposta do Aquamania é a realização de eventos comemorativos, como celebrações de aniversário. “Construímos um pergolado para as festas perto das piscinas”, conta a gerente-comercial, Bibliana Zuchinalli, citada pela assessoria.

O Aquamania tem uma área total de 20 mil metros quadrados, adaptada para pessoas de todas as idades, com diferentes necessidades.

A profundidade das piscinas varia de 40 centímetros a 1,25 metro. O tobogã Adrenalina, disputadíssimo, é o mais alto da região, com 22 metros (equivalente a um prédio de sete andares) e torre em caracol. O Rio Lento é outra opção bastante procurada.

Infraestrutura

Quanto à infraestrutura, a área de banheiros foi renovada, e o espaço dos guarda-volumes tem capacidade para abrigar os pertences de 200 pessoas.

A lanchonete oferece opções de lanches, porções e drinques, incluindo escolhas saudáveis. Bombeiros civis e monitores estão treinados para aplicar as regras de segurança e, se necessário, fornecer os primeiros socorros.

Clube de Férias

Para os moradores da região e usuários frequentes, uma das propostas oferecidas pelo parque é o Clube de Férias, que proporciona entrada livre para grupos familiares, mesmo em feriados e fins de semana.

Às quartas-feiras, o parque promove ainda a Aquartamania, com pagamento de meia-entrada, mediante doação de alimento ou quantidade em dinheiro repassada para entidades sociais de Foz do Iguaçu.