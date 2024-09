FOZ DO IGUAÇU TERÁ ENCONTRO GLOBAL SOBRE ENERGIAS RENOVÁVEIS

Entre os dias 30 de setembro e 4 de outubro, em simultâneo à programação de reuniões do G20 no Brasil, Foz do Iguaçu receberá a 15.ª reunião da Clean Energy Ministerial (CEM) e a nona reunião da Mission Innovation (MI).

Tais reuniões ocorrerão em paralelo ao encontro do Grupo de Trabalho de Transições Energéticas do G20, com o patrocínio local de Itaipu Binacional.

Com foco em energias limpas acessíveis e inovação para acelerar a transição energética, a CEM e a MI terão uma combinação de reuniões ministeriais e técnicas (fechadas e abertas), sessões plenárias, painéis, diálogos e visitas técnicas. “A CEM e a MI são coalizões globais que reúnem governos, empresas e instituições de pesquisa com o objetivo de acelerar a inovação e a implantação de tecnologias de energia limpa em todo o mundo. Enquanto a CEM se concentra em políticas públicas e ações concretas para facilitar a transição energética, a MI foca em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias limpas”, informa Itaipu. A CEM foi lançada em 2010, reunindo países, empresas e especialistas, para uma abordagem colaborativa em prol da resolução dos problemas. Atualmente, tem 29 países-membros, mas já atendeu a solicitações em mais de 90 países.

(Da Redação com H2 Foz)