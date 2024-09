Mãe Natureza: TERREMOTO DE MAGNITUDE 5,9 ATINGE COSTA DO JAPÃO; AVISO DE TSUNAMI FOI EMITIDO

Um terremoto de magnitude 5,9 atingiu a costa do Japão nesta terça-feira (24) no horário local.

De acordo com informações da Agência Meteorológica japonesa, o epicentro do tremor aconteceu no oceano próximo à Ilha Torishima a uma profundidade de apenas 10 quilômetros, que é considerada rasa.

Um aviso de tsunami com ondas de até um metro de altura foi emitido para a região, incluindo as Ilhas Izu, um grupo de ilhas vulcânicas espalhadas ao sul da Península Izu, em Honshu, e as ilhas Ogasawara, um arquipélago formado por cerca de 30 ilhas.

Até o momento, não há registro de feridos ou danos.