Foz do Iguaçu: PF APREENDE 3 KG DE COCAÍNA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DA CIDADE

A Polícia Federal apreendeu, nesta quinta-feira (26/9), cerca de 3,175 kg de cocaína que estava acondicionada em fundo falso de bagagem pertencente a um homem que embarcaria no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/PR com destino à Espanha.

Quando a mala, pertencente ao passageiro de nacionalidade estrangeira, passou por fiscalização de raio-x, detectou-se a presença de material suspeito em seu interior. Com isso, foi necessário realizar uma inspeção mais detalhada, onde foi possível identificar a presença de um fundo falso e localizar o entorpecente acondicionado em pequenos tabletes no interior da mala. Foi realizado o teste preliminar de droga, obtendo resultado positivo.

Diante dos fatos, o homem e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu para os procedimentos cabíveis.

(Da Redação com GOV BR)