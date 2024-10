Entenda: G20 PROMOVE REUNIÕES SOBRE TRANSIÇÃO ENERGÉTICA EM FOZ DO IGUAÇU

Autoridades do mundo todo participam, de terça (1º) a sexta-feira (4), da reunião ministerial do Grupo de Trabalho de Transições Energéticas (ETWG, na sigla em inglês) do G20. Os encontros das altas partes e os eventos paralelos acontecem no Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort, em Foz do Iguaçu (PR). O encontro é organizado pelos ministérios de Minas e Energia (MME) e de Relações Exteriores (MRE), com apoio da Itaipu Binacional.

Estão previstas sessões plenárias do ETWG na terça (1º) e na quarta-feira (2), e a plenária com os ministros na sexta-feira (4). Além desses encontros das altas partes, vários eventos paralelos acontecem ao longo da semana, no âmbito do G20. No mesmo período, Foz do Iguaçu também recebe as reuniões da Clean Energy Ministerial (CMI) e da Mission Innovation (MI), no Mabu Thermas Grand Resort. Representantes da Itaipu Binacional terão agendas em todos os eventos.

Na terça-feira (1º), a Binacional debate sobre energias renováveis na sessão de abertura do Congresso da Associação Mundial do Biogás, um evento paralelo que será realizado no Viale Cataratas Hotel. No mesmo dia, no Hotel Bourbon, está previsto o lançamento do livro “Ethanol Handbook”.

A primeira-dama Janja Lula da Silva participa da programação de quarta-feira (2), com o lançamento do projeto Cozinhas Solidárias Sustentáveis, no Hotel Bourbon. À noite, ela será a convidada principal do evento paralelo do G20 “Mulheres na Transição Energética”, no mesmo local.

A Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) abre a programação de sexta-feira (4) com a primeira reunião da Comissão Global Transições Energéticas Centradas nas Pessoas. Ainda pela manhã está prevista uma sessão especial sobre combustíveis, produtos químicos e materiais sustentáveis, no âmbito do G20. A tarde, a IEA promove o 4º Diálogo de Alto Nível sobre Transição Energética da COP 29.

Foz do Iguaçu é a única não-capital a sediar reuniões ministeriais do G20 – em junho, a cidade já tinha recebido as plenárias do Grupo de Trabalho de Infraestrutura. Ao todo, durante o ano, mais de 100 reuniões terão sido realizadas em diversas cidades do País. O encerramento desse ciclo de encontros será a reunião da cúpula do G20, que acontecerá em novembro, no Rio de Janeiro, e contará com a presença dos chefes de Estado ou de Governo dos países-membros.

G20 em Foz

O G20 é o principal fórum de cooperação econômica internacional e desempenha um papel importante na definição e no reforço da arquitetura e da governança mundiais em todas as grandes questões econômicas. Ele conta com presidências rotativas anuais. O Brasil exerce a presidência de 1º de dezembro de 2023 a 30 de novembro de 2024.

O grupo é formado por 19 países (África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia) e dois órgãos regionais: a União Africana e a União Europeia.

Em Foz do Iguaçu, a reunião será focada na questão da transição energética, uma das bandeiras da presidência do Brasil no fórum. A Itaipu Binacional, como uma das referências mundiais no tema, fará parte dos debates deste evento.

Enio Verri cumpre agenda em reuniões

O diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, cumpre extensa agenda nos eventos internacionais em Foz do Iguaçu. Na terça-feira, pela manhã, ele estará na cerimônia de abertura das reuniões do CEM/MI, no Hotel Mabu. Na sequência, ele prestigia a abertura do Congresso da Associação Mundial do Biogás, no Viale Cataratas Hotel.

Ainda na terça-feira, Enio Verri participa do evento “Planejamento para o Sucesso – Lições do Uso Estratégico de Energias Renováveis”, no âmbito do CEM/MI, ao lado de autoridades da Unido, EPE, entre outras. Também no Mabu, ele faz parte do debate “Aviação – Uma Nova Fronteira para Combustíveis de Baixo Carbono no Brasil e América do Sul”, com representantes da EPE e do Fórum Econômico Mundial. A agenda de terça termina com o lançamento do livro “Ethanol Handbook”, no Hotel Bourbon Cataratas.

Na quarta, também no Bourbon, o diretor é uma das autoridades no lançamento da iniciativa “Cozinhas Solidárias Sustentáveis”, com a participação da primeira-dama, Janja Lula da Silva; do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira; do ministro chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, e do ministro de Desenvolvimento Social, Wellington Dias.

O evento “Mulheres na Transição Energética” vai contar com a participação de Enio e dos ministros Alexandre Silveira (MME), Cida Gonçalves (Ministério das Mulheres), além de Janja Lula da Silva e Magda Chambriard (Petrobras) e Damilola Ogunbiyi (ONU).

Está prevista, ainda, uma fala do diretor no encerramento da plenária do G20, na sexta-feira, no Hotel Bourbon.