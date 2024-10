Perigo: FURACÃO MILTON TOCA O SOLO NA FLÓRIDA E PODE SER UM DOS PIORES DOS ÚLTIMOS 100 ANOS

O furacão Milton tocou o solo na Flórida na noite desta quarta-feira (9), e pode ser um dos piores furacões registrado na Flórida nos últimos 100 anos. Considerado “extremamente perigoso”, ele foi rebaixado para a categoria 3 (de um total de 5), trazendo tempestades, ventos extremos e inundações repentinas potencialmente mortais, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

“As informações mostram que o olho do furacão Milton tocou o solo perto de Siesta Key, no condado de Sarasota, ao longo da costa oeste da Flórida”, diz o boletim do NHC divulgado às 20h30 locais (21h30 em Brasília).

O Milton estava localizado a cerca de 180 km a sudoeste de Orlando e tinha ventos máximos de 205 km/h por volta das 20h40. As autoridades locais recomendaram que os moradores evacuem a área imediatamente.

Apesar de ter caído de categoria, especialistas afirmam que Milton ainda será “um furacão extremamente perigoso e grande”, segundo o jornal americano The New York Times. Chuvas intensas, erosão e enchentes são esperadas.

As cidades de Tampa e Sarasota estão exatamente no caminho da tempestade, uma área atingida há duas semanas pelo furacão Helene, que matou 235 pessoas no sudeste do estado.

Milton deve atravessar a Flórida como furacão e se dirigir para o Oceano Atlântico, com o centro turístico de Orlando, onde fica o parque Walt Disney World, em seu caminho.

