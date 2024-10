Entenda: EDUCAÇÃO ANUNCIA MAIS 1.100 VAGAS PARA PROFESSORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seed-PR), publicou nesta nesta sexta-feira (11) o edital Nº 0187/2024 referente à ampliação em mais 1.100 vagas do concurso público para o provimento do cargo de professor e pedagogo da rede estadual de ensino do Paraná. Eles foram aprovados no concurso realizado em junho de 2023 e se somam aos 2.301 já nomeados ao longo do ano, chegando agora, com o novo chamamento, a 3.401 profissionais convocados por meio do certame.

Neste chamamento, as vagas foram distribuídas entre os seguintes municípios: Apucarana, os que integram a Área Metropolitana Norte e a Área Metropolitana Sul (ambas da região de Curitiba), Assis Chateaubriand, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Curitiba, Dois Vizinhos, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Goioerê, Guarapuava, Ibaiti, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Laranjeiras do Sul, Loanda, Londrina, Maringá, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pitanga, Ponta Grossa, Telêmaco Borba, Toledo, Umuarama, União da Vitória e Wenceslau Braz.

As vagas abrangem os componentes de Arte, Biologia, Ciências, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Sociologia e Química, para carga horária de 20 horas. Entretanto, candidatos aprovados em dois cargos – sejam os dois em docência ou um para professor docente e outro para professor pedagogo – poderão exercer carga horária de 40 horas semanais.

Para consultar o número de vagas por componente curricular e município clique AQUI .

A listagem com os nomes dos profissionais a serem chamados deve ser divulgada dentro dos próximos dias, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela organização do concurso).

“As novas convocações representam importante avanço para a educação pública paranaense, ao ampliar a equipe de docentes em áreas estratégicas e essenciais para o desenvolvimento dos alunos da rede estadual”, afirma o secretário estadual da Educação, Roni Miranda. O último concurso voltado à contratação de novos professores havia acontecido há uma década, em 2013.