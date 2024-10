Ainda este Ano: AEROPORTO DE FOZ DO IGUAÇU PASSARÁ A CONTAR COM MAIS OPÇÕES DE ALIMENTAÇÃO

Os passageiros do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu poderão aproveitar e saborear novas opções gastronômicas no terminal. A CCR Aeroportos firmou parcerias com as redes Kopenhagen, Living Heineken, Sucão e Pecorino Bar & Trattoria, que trarão opções variadas para os usuários.

Os novos espaços comerciais serão instalados em um aeroporto renovado, cuja modernização garantirá a ampliação de todo o terminal de passageiros, com novas salas de embarque para viagens domésticas e internacionais e reforma do saguão. A entrega das obras está prevista para o fim de novembro.

Lucas Burato, Gerente de Varejo e Serviços da CCR Aeroportos, pontua que, até 2025, o Aeroporto de Foz do Iguaçu terá novos pontos comerciais, como restaurantes e lojas de acessórios e souvenirs.

São marcas consolidadas e que estão presentes nos principais aeroportos do Brasil. Trazer essas opções para Foz do Iguaçu evidencia a missão da CCR Aeroportos de tornar este terminal cada vez mais completo e reconhecido pela excelência por viajantes que desembarcam aqui para conhecer algumas maravilhas da natureza ou embarcam para outros importantes destinos”, disse.

A Kopenhagen, tradicional marca de chocolates finos, oferece bombons, trufas e outras deliciosas opções. Já a Living Heineken, conceito da famosa marca de cervejas, apresenta uma proposta de experiências imersivas e um ambiente exclusivo, conectando o público ao universo da Heineken de maneira inovadora. Serão duas lojas no Aeroporto de Foz.

Ainda na área de gastronomia, o Sucão oferece uma alternativa saudável com sucos naturais, saladas e refeições leves, voltadas para quem busca praticidade e uma alimentação equilibrada. Por fim, o Pecorino Bar & Trattoria combina o estilo de um bar com a cozinha italiana, servindo massas, risotos e uma carta diversificada de vinhos e drinks.

“Trata-se de um grande anúncio para a cidade, pois, com novas opções comerciais, novos empregos serão gerados, e o aeroporto seguirá movimentando a economia de Foz. A nossa equipe não vai parar por aí e seguirá firme prospectando novos negócios para o nosso aeroporto”, disse Wander Melo Jr., gerente do Aeroporto de Foz.

(Da Redação com Aeronin)