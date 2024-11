Entenda: DON JULIO, NA ARGENTINA, É ELEITO O MELHOR RESTAURANTE DA AMÉRICA LATINA

A premiação Latin America’s 50 Best Restaurants, que elege os melhores restaurantes da América Latina, escolheu o Don Julio, em Buenos Aires, na Argentina, como o melhor da região. No ano passado, a casa especializada em churrasco ficou em terceiro.

O Lasai, no Rio de Janeiro, foi eleito o melhor restaurante do Brasil, ficando em sétimo lugar. No ano passado, a casa apareceu na 14ª posição. O chef Rafael Costa e Silva serve um menu degustação de legumes e frutos do mar em um espaço pequeno para apenas 10 comensais.

A lista inclui outros importantes restaurantes brasileiros. A Casa do Porco, que ficou em quarto no ranking do ano passado, caiu 11 posições e ficou em 15º. O ranking conta ainda com Tuju (16), Evvai (20), Oteque (21), Nelita (26), Metzi (27), Maní (35) e Kotori (50), este último rankeado pela primeira vez no Top 50.

Outros destaques

Além da premiação principal, em que são divulgados os 50 melhores restaurantes da América Latina, há outros prêmios importantes. Marsia Taha Mohamed foi eleita Melhor Chef feminina. De origem boliviana e palestina, Marsia comanda a cozinha do Gustu, em La Paz, e recebeu o prêmio das mãos de Janaína Torres, ganhadora da edição do ano passado.

Trescha, em Buenos Aires, recebeu o prêmio Best New Entry por ser o mais bem cotado entre os estreantes, aparecendo na 33ª posição. Laura Hernandez Espinosa, responsável pela carta de vinhos dos restaurantes Leo e Sala de Laura, em Bogotá, foi escolhida a melhor sommelière. Sergio Diaz, de Sublime, na Guatemala, conquistou o Estrella Damm Chef`s Choice Award, em que os chefs vencedores do ano passado escolhem o profissional de maior destaque.

O Highest Climber Award, que premia o restaurante que mais subiu de posições de um ano para o outro, foi para Rafael, de Lima, que saltou da 46ª para a 19ª colocação. O Tuju, de São Paulo, recebeu o prêmio Gin Mare Art of Hospitality, que destaca a qualidade do serviço e da hospitalidade.

Woodford Reserva Icon Award, que dá reconhecimento individual a um profissional do mercado de bebidas que teve papel relevante na gastronomia, selecionou o colombiano Harry Sasson por seu trabalho como mentor de outros grandes cozinheiros e pelo envolvimento em projetos sociais.

(Da Redação com Veja)