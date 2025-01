Guerra: ZELENSKY DIZ QUE ESTÁ PRONTO PARA TROCAR SOLDADOS NORTE-COREANOS POR UCRANIANOS

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse neste domingo (12) que Kiev está pronta para entregar soldados norte-coreanos em troca de ucranianos mantidos em cativeiro na Rússia.

“Além dos primeiros soldados norte-coreanos capturados, sem dúvida haverá ainda mais. É apenas uma questão de tempo até que nossas tropas consigam capturar outros”, comentou Zelensky na plataforma de mídia social X.

Zelensky disse no sábado que a Ucrânia capturou dois soldados norte-coreanos na região de Kursk, na Rússia, a primeira vez que a Ucrânia anunciou a captura de soldados norte-coreanos vivos desde sua entrada na guerra.Avaliações ucranianas e ocidentais dizem que cerca de 11 mil soldados da Coreia do Norte, aliada da Rússia, foram enviados à região de Kursk para apoiar as forças de Moscou. A Rússia não confirmou nem negou sua presença.

Zelensky anunciou que as forças russas e norte-coreanas sofreram perdas significativas.

“A Ucrânia está pronta para entregar os soldados para Kim Jong Un, se ele organizar a troca deles por nossos guerreiros que estão sendo mantidos em cativeiro na Rússia”, disse Zelensky.

Ele acrescentou que para aqueles soldados norte-coreanos que não desejam retornar, pode haver outras opções disponíveis e “aqueles que expressarem o desejo de trazer a paz para mais perto, espalhando a verdade sobre esta guerra no coreano (idioma) terão essa oportunidade.”

Zelensky não forneceu detalhes de como seria essa troca.

(Da Redação com CNN Brasil)