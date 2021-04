Vacina Covid-19: PUTIN E BOLSONARO DISCUTEM AQUISIÇÃO E PRODUÇÃO DA VACINA SPUTINIK V PELO BRASIL

O presidente Jair Bolsonaro conversou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta terça-feira (6) por vídeoconferência. Os líderes discutiram a possibilidade do Brasil adquirir a vacina russa Sputnik V.

O diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres, os ministros Carlos Alberto França (Relações Exteriores), Marcelo Queiroga (Saúde) e Onyx Lorenzoni (Secretaria-Geral), também participaram da reunião.

“Foram discutidas as perspectivas para o desenvolvimento das relações bilaterais. Confirmou-se a disposição para um trabalho conjunto ativo em linha com a parceria estratégica russo-brasileira. Foi manifestado interesse mútuo na construção consistente de laços comerciais e econômicos“, informou o serviço de imprensa do Kremlin.

Foi acrescentado que os presidentes falaram sobre a cooperação na luta contra a propagação da infecção por coronavírus. Eles também discutiram o registro no Brasil da vacina russa Sputnik V, a organização do abastecimento e produção do medicamento no país.

“Vladimir Putin e Jair Bolsonaro enfatizaram sua intenção de continuar mantendo o contato pessoal sobre todas essas questões“, acrescentou o Kremlin.

Já a nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) afirmou que as partes discutiram o comércio bilateral e a cooperação na indústria de Defesa, acrescentando que “o presdente Bolsonaro enfatizou a necessidade de que mais frigoríficos brasileiros sejam liberados para exportação àquele país”.