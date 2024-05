ALGUMAS CAPITAIS DEVEM REGISTRAR MENOR TEMPERATURA DE 2024

Ao menos cinco capitais devem registrar a menor temperatura de 2024 nesta quarta-feira (15) no Brasil. Isso ocorre por conta do avanço da frente fria, que enfraqueceu parcialmente o bloqueio atmosférico que atua sobre o país.

Nesta quarta-feira (15), ao menos cinco capitais brasileiras devem registrar a menor temperatura de 2024 devido ao avanço de uma frente fria, que enfraqueceu parcialmente o bloqueio atmosférico sobre o país;

As capitais que devem registrar as menores temperaturas do ano são Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS) e Rio Branco (AC). No Sul, Porto Alegre deve ter mínima de 7ºC e Florianópolis, 12ºC;

As temperaturas também devem cair em São Paulo (16ºC) e Rio de Janeiro (18ºC), mas não serão as menores do ano. O meteorologista Vinícus Lucyrio da Climatempo destaca que o frio será momentâneo, com máximas elevadas previstas para o fim de semana;

O bloqueio atmosférico na região Centro-Sul do Brasil mantém as chuvas estacionadas no Sul. Ele impede que frentes frias avancem, concentrando instabilidades no extremo Sul do país.

Esse friozinho deve ser momentâneo no Centro-Sul do Brasil, com máximas elevadas previstas para este fim de semana. Por mais que a frente fria seja forte o suficiente para enfraquecer o bloqueio atmosférico, ela não vai romper esse sistema, que deve se estender até o fim de semana.

É esse bloqueio atmosférico que mantém as chuvas estacionadas no Sul. Atualmente, ele ocorre na região Centro-Sul do país e impede que as frentes frias avancem. Resultado: concentra as instabilidades no extremo Sul do país.

Da Redação com Olhar Digital