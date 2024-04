Na fronteira: FOZ DO IGUAÇU INTEGRA EVENTO NA COLÔMBIA PARA DEBATER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE

A supervisora técnica do Centro de Controle de Zoonoses de Foz do Iguaçu, Renata Defante Lopes, está na cidade de Letícia, na Colômbia, onde participa do “Programa INSIGHT: Tríplice Fronteira”, uma parceria da Fundação Oswaldo Cruz Amazônia (Fiocruz Amazônia) e do Centro Internacional de Formação e Educação para Saúde da Universidade de Washington (UW I-Tech) que debate a vigilância em saúde do Brasil, Peru e Colômbia.

O evento, que começou ontem e segue até esta sexta-feira (12) tem como temática “Design e Implementação do Dashboard para Vigilância de Saúde para Tríplice Fronteira”. O dashboard é um painel visual que apresenta, de maneira centralizada, um conjunto informações, indicadores e suas métricas, trabalho já realizado em Foz do Iguaçu através da Vigilância em Saúde e da Secretaria de Tecnologia da Informação com os painéis que trazem dados sobre vacinação, arboviroses, síndromes gripais, entre outros.

Renata participa do workshop representando a Secretaria de Saúde do Município e apresentará um estudo de caso sobre o Grupo de Trabalho de Vigilância da Tríplice Fronteira e a experiência do Paraguai, Argentina e Brasil.

“A questão da saúde em região de fronteira têm um peso a mais, por conta das doenças circulantes, do impacto delas na nossa região e dos fluxos migratórios. Vamos apresentar, enquanto Município, a experiência que temos com o Paraguai e a Argentina com essa troca de informações e capacitações. Nesse sentido, o apoio da Itaipu por meio do GT Saúde é fundamental, porque nos permite a troca de conhecimento entre as equipes técnicas e isso facilita muito na hora de implantar as ações”, explicou.

O programa INSIGHT, criado em 2023, trabalha agora no desenvolvimento e implementação de um dashboard para visualização de dados de vigilância para arboviroses, síndrome gripal e Tuberculose com base em dados abertos.

O objetivo do encontro é identificar as políticas de dados abertos entre Brasil, Peru e Colômbia e as experiências bem sucedidas no compartilhamento de dados que se aplicam à saúde pública nos países participantes. Representantes do Ministério da Saúde do Brasil também participam do evento.

Sobre o projeto Insight

A Fiocruz Amazônia e a Universidade de Washington estabeleceram parceria para o projeto Insight, visando fortalecer a vigilância em saúde na região da Tríplice Fronteira (Brasil, Peru e Colômbia), com foco em várias doenças endêmicas. Financiado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA e apoiado pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), universidades e órgãos de saúde locais, o projeto busca melhorar a detecção, monitoramento e respostas à doenças como malária, tuberculose e hepatites virais.

O Insight, parte do programa global GHPDI do CDC, planeja estender suas atividades para outras áreas de fronteira na América do Sul. O projeto terá duração até setembro de 2024 e incluirá reuniões regulares para discussão de dados e definição de ações. O objetivo é desenvolver estratégias conjuntas para fortalecer a vigilância em saúde e melhorar a troca de informações entre os países envolvidos.

(Da Redação com AMN/PMFI)