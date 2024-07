Análise: HARRIS TEVE UM INÍCIO DOS SONHOS, MAS A TAREFA PELA FRENTE É MONUMENTAL

O vice-presidente já conquistou o apoio de delegados suficientes para garantir a nomeação democrata, desencadeou uma bonança de angariação de fundos e mudou o estado de espírito de um partido que parecia caminhar para a derrota.

Num discurso entusiasmante na tarde de segunda-feira (22), ela reuniu o pessoal da campanha na sede de Wilmington, Delaware, com o presidente Joe Biden – ainda se recuperando da Covid-19 – que apelou para solidificar a transição. Depois de expor sua acusação contra o ex-presidente Donald Trump, Harris classificou a disputa como “duas versões diferentes do que vemos como o futuro do nosso país”.

E em seu primeiro evento público desde que Biden desistiu da disputa no domingo (21), Harris oficiou na manhã de segunda-feira um evento no gramado da Casa Branca centrando-a nas imagens da presidência.

Talvez o mais significativo seja o fato de ela também ter obtido o apoio da sua colega californiana, a ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, cujas manobras secretas foram críticas para acabar com a tentativa de reeleição estagnada de Biden e revelou que a mulher de 84 anos ainda é a democrata mais habilidosa e influente do país.

Depois de Pelosi ter dito que o seu apoio era “oficial, pessoal e político”, outros líderes do Congresso alinharam-se atrás de Harris – prontos a confiar as esperanças do seu partido a uma porta-estandarte histórica que, no entanto, é uma figura não testada no auge da política americana.

Na noite de segunda-feira, a vice-presidente havia sido apoiada por bem mais do que os 1.976 delegados prometidos de que ela precisará para ganhar a indicação na primeira votação, de acordo com a estimativa dos delegados da CNN.

E depois que o congelamento do dinheiro dos doadores ajudou a forçar Biden a sair da disputa, as carteiras democratas foram abertas em grande escala nas primeiras 24 horas da nova campanha de Harris para presidente, quando ela arrecadou uma quantia impressionante de US$ 81 milhões, de acordo com sua equipe.

A rápida consolidação do poder da vice-presidente foi impressionante. Sua campanha telefônica de várias horas para poderosos do Partido Democrata no domingo sugeria uma operação preparada com antecedência, mas que foi mantida em segredo e não vazou. O plano parece ter estrangulado qualquer esperança de candidatos alternativos e as aspirações de alguns membros do partido de uma primária relâmpago para encontrar um novo candidato que pudesse argumentar que tinha ganho uma candidatura contestada à bandeira do partido.

Sinais de perigo espreitam apesar do forte começo

Há um velho ditado em Washington que diz que um candidato presidencial nunca terá um dia melhor do que aquele que se segue ao seu anúncio. A máxima geralmente se aplica às primeiras horas das campanhas primárias. Mas Harris, 59 anos, agora joga nas grandes ligas.

Ela está há poucas horas em uma missão que é considerada a mais assustadora de qualquer candidato presidencial moderno em potencial. Ela está tentando motivar um partido desmoralizado que até domingo acreditava estar caminhando para a derrota como legislador, depois que o legislador abandonou o presidente após seu desempenho desastroso no debate.

Mesmo que tenha sucesso no seu plano de “ganhar e conquistar” a nomeação democrata, Harris irá deparar-se com a máquina de campanha mais feroz dos últimos anos. Trump é conhecido pela retórica misógina e racialmente carregada que poderá transformar os próximos meses nas eleições gerais mais contundentes dos últimos anos.

A pressão dos democratas sobre Harris também é imensa. A vice-presidente deu sinais de melhorar suas habilidades políticas recentemente, mas esse nunca foi o seu forte. Este ano, os líderes partidários não estão apenas investindo nela como a última barreira a uma nova era de regime conservador desenfreado que poderá destruir as conquistas das presidências de Biden e Barack Obama. Depois de substituir Biden como figura de proa da campanha, Harris lidera agora um esforço que tem como base a tentativa de salvar a democracia de Trump.

Ela tem pouco mais de 100 dias para conseguir tudo isso.

Trump pareceu momentaneamente desconcertado com a rápida mudança nos candidatos democratas depois que Biden reconheceu a natureza insustentável de sua candidatura a um segundo mandato, que terminaria quando ele tivesse 86 anos.

Mas houve novos sinais na segunda-feira de que a operação política de Trump estava se reajustando à nova realidade e a intensificar os seus ataques contra a vice-presidente. Num memorando aos repórteres, a campanha de Trump previu um ataque violento contra Harris.

Os cogerentes da campanha de Trump, Susie Wiles e Chris LaCivita, classificaram-na como a “copiloto” de alguns dos “fracassos mais flagrantes” de Biden. Eles sinalizaram que a falta de sucesso da vice-presidente em abordar as causas na América Latina das passagens da fronteira sul se transformaria numa narrativa de que ela é branda com a imigração ilegal. “Ela teve um índice de aprovação inferior ao de Joe Biden. Harris é a vice-presidente menos popular da história – o que não é surpresa, dado o seu péssimo histórico”, dizia o memorando.

“Ela faz tanto sentido quanto Joe Biden. Com isso queremos dizer, absolutamente nenhum.”

Harris obtém sucesso inicial

A pressão de Harris para a nomeação democrata foi a mais recente reviravolta numa corrida que desafiou as convenções, já que o presidente mais velho da história dos EUA lançou uma candidatura à reeleição e depois recuou tardiamente. O candidato republicano é outro velho impopular que tentou esmagar a democracia dos EUA para permanecer no poder depois de perder as últimas eleições. Ele também é um criminoso condenado.

Não importa, Trump foi aclamado na convenção do Partido Republicano da semana passada como um herói forte tocado pela providência divina após uma tentativa de assassinato que, juntamente com o debate e a elevação de Harris, representou três dos eventos mais importantes na história das campanhas modernas na Casa Branca dentro de um período de quatro semanas.

Mas algo inegavelmente mudou.

Um dos dois partidos deu agora aos eleitores o que eles disseram aos pesquisadores que queriam durante meses – a escolha de um candidato que não se chama Biden ou Trump. A questão agora é se Harris, que demonstrou responsabilidades políticas consideráveis ​​como vice-presidente, tem as competências, o poder de permanência e a sorte para tirar vantagem.

• Harris agiu rapidamente para unificar o partido que a apoiava, ajudada por um aparente desejo dos principais agentes do poder de evitar uma luta interna pela nomeação na convenção do próximo mês em Chicago. Governadores, senadores e delegações parlamentares e estaduais correram para embarcar. O ímpeto acelerado reflete um partido desesperado para impedir um segundo mandato de Trump. Como disse o presidente do Partido Democrata de Wisconsin, Ben Wikler, na segunda-feira, depois que 89 dos 95 delegados do estado de Badger prometeram apoio a Harris, houve um “florescimento da unidade” depois que Biden deixou o cargo.

• Os Democratas podem estar vivendo um ponto crucial se a coligação única de Harris conseguir substituir a desgastada que prejudicou as esperanças eleitorais de Biden. Uma sondagem da CNN no final de junho mostrou, por exemplo, que num hipotético confronto contra Trump, a vice-presidente superou o seu chefe entre as eleitoras, os independentes políticos e os eleitores pêndulo. Esses blocos eleitorais importantes podem ser críticos para o resultado das eleições nos poucos estados e distritos indecisos que provavelmente decidirão a disputa.

• Crescem os sinais de que a ascensão de Harris e a saída de Biden redefiniram as dimensões temáticas da corrida de 2024. Durante meses, os democratas estiveram na defensiva em relação à idade de Biden e alegaram que ele sofria de declínio cognitivo. Agora, subitamente, estão a desfrutar de uma transformação geracional com um candidato quase 20 anos mais novo que o candidato republicano de 78 anos. A ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, tentou durante sua campanha nas primárias do Partido Republicano jogar a carta da idade que os democratas agora implantaram com sucesso, dizendo que o primeiro partido a “aposentar seu candidato de 80 anos” venceria a eleição. Os democratas tentam agora alegremente reforçar esta impressão. “Eu prometo a você, você nunca mais ouvirá Donald Trump pedir ao seu oponente para fazer um teste cognitivo novamente. E provavelmente já ouvimos o último sobre isso”, disse o deputado democrata Eric Swalwell, da Califórnia, a John Berman, da CNN, na segunda-feira.

• O governador republicano de New Hampshire, Chris Sununu, previu isso. Ele disse em um evento do Politico na convenção do Partido Republicano na semana passada: “Se e quando eles fizerem a mudança, tudo vai mudar. Vai chegar muito perto em muitos desses estados mais restritos. Haverá mais energia. Acho que o partido Democrata seria efetivamente recompensado, por assim dizer, por independentes que diriam: ‘Ei, nenhum de nós gostou de toda aquela disputa Biden-Trump, para começar, vocês tiveram a coragem de mudar seu candidato’”.

• Harris mostrou na segunda-feira como poderia usar a imagem simbólica da Casa Branca para melhorar a sua própria reputação. Se ela for eleita em novembro, os americanos precisam começar a vê-la como uma potencial presidente. Ela começou dando as boas-vindas às equipes campeãs da National Collegiate Athletics Association – uma tarefa normalmente desempenhada por presidentes, mas que Harris herdou porque Biden está chegando ao fim de seu isolamento da Covid-19. Harris prestou uma comovente homenagem a Biden, dizendo que ele “ultrapassou o legado da maioria dos presidentes que cumpriram dois mandatos”. Ela não mencionou a eleição, mas pairou sobre um evento em que se aliou às aspirações juvenis de jovens atletas e se envolveu na bandeira ao prever os triunfos dos EUA nas Olimpíadas de Paris.

Como afirmaram o líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, e o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, que deverão apoiar Harris em breve: “A vice-presidente Kamala Harris começou muito bem com a sua promessa de prosseguir a nomeação presidencial”.

Harris enfrenta a tempestade que se aproxima

Mas testes muito mais difíceis estavam por vir.

• Na corrida para ungir Harris como o potencial candidata, os democratas apostam tudo numa política que é impopular, que ainda não demonstrou que pode fazer melhor do que Biden nos principais estados indecisos e que por vezes mostrou um ouvido político fraco durante as primárias de 2020. Se Harris tropeçar nos próximos dias ou semanas, os democratas correrão o risco de serem vistos como um partido que impôs ao país outro candidato de 2024 que não está à altura do cargo.

• Os próximos dias também testarão se a frustração do eleitorado com a chapa Democrata foi alimentada pela ansiedade relativamente à idade de Biden ou por um desdém mais amplo produzido pela frustração relativamente às condições econômicas, incluindo preços e taxas de juro elevados. Afinal, Trump geralmente lidera as pesquisas sobre questões que mais importam para os eleitores – desde a imigração até a segurança nacional e a economia. Se o legado de Biden for uma desvantagem eleitoral, Harris poderá pagar o preço.

• A equipe de Trump também está aumentando a fúria da retórica contra Harris. Está tentando torná-la cúmplice daquilo que os republicanos caracterizam como um encobrimento da Casa Branca sobre a saúde e o estado mental do presidente. O candidato à vice-presidência do Partido Republicano, JD Vance, afirmou na segunda-feira que “Kamala Harris mentiu sobre isso. Meus colegas democratas do Senado mentiram sobre isso. A mídia mentiu sobre isso. Cada pessoa que viu Joe Biden sabia que ele não era capaz de fazer o trabalho e durante três anos não disseram nada, até que ele se tornou um peso morto político”.

• Existe outro impedimento potencial à campanha de Harris, ainda não totalmente destacado, que poderá influenciar as eleições. Há dezesseis anos, muitos americanos acreditavam que o país nunca colocaria um homem negro na Casa Branca. Mas Barack Obama aprovou que os que duvidavam estavam errados. Agora Harris, uma mulher negra e asiático-americana, enfrenta uma barreira histórica ainda maior.

(Da Redação com CNN Brasil)