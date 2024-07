Turismo: FOZ DO IGUAÇU MINIMIZA BAIXA TEMPORADA COM PACOTES PARA FAMÍLIAS

A cidade de Foz do Iguaçu, famosa por sua hospitalidade e qualidade hoteleira, agora oferece tarifas mais acessíveis e atrativos internacionais, como o Show das Águas e o Movie Cars, do Wonder Park Foz. Essas atrações têm sido elogiadas por turistas que já assistiram a espetáculos semelhantes em Las Vegas, Dubai e Singapura, destacando que o show em Foz do Iguaçu é superior. Além disso, o acervo de carros foi eleito o segundo melhor atrativo da Terra das Cataratas.

Essa parceria tem como objetivo melhorar a ocupação hoteleira durante a baixa temporada, que no segundo semestre vai de agosto a outubro, fortalecendo a economia local e mantendo os empregos durante todo o ano. “Após a pandemia, a economia ainda não se restabeleceu completamente. Portanto, essa parceria entre o setor de entretenimento e hotelaria visa incentivar as pessoas a viajarem mais neste período, aproveitando a hospedagem incrível de Foz do Iguaçu e conhecendo uma atração de nível internacional”, afirmou Paula Canella, diretora Comercial do Wonder Park Foz.

Diversos hotéis estão participando da iniciativa, oferecendo pacotes econômicos de hospedagem que incluem o espetáculo Show das Águas do Wonder Park Foz. Edilson Andrade, diretor Comercial do Recanto Cataratas Resort Thermas & Convention, destacou a importância do Destino Iguaçu e os investimentos em novos atrativos que têm atraído a atenção dos consumidores. “Grandes e pequenos atrativos perceberam o valor e potencial do Destino Iguaçu, começaram a investir para ampliar e crescer, e hoje já conquistam um certo protagonismo. Os visitantes ficam curiosos para conhecer esses atrativos de nível internacional”, reforçou.

Para Michelle Santana, gerente de marketing, a parceria entre o Recanto Cataratas Resort e Wonder Park Foz agrega muito no momento de decisão da compra e da escolha pelo resort. “Esta parceria gera uma experiência única para os hóspedes do resort, que já ficam surpresos logo na chegada, ao ver o carro do filme Debi & Loide exposto bem na frente do resort, e ainda ganham um ingresso para fazer o passeio no Movie Cars com a família.”

Manter o quadro de funcionários de um hotel é essencial para garantir a qualidade dos serviços. Marcos Contessoto, do setor de Reservas do Hotel San Juan Tour, reforça a importância das parcerias para fortalecer o setor de visitação e hospedagem, especialmente em períodos de baixa temporada. “Estabelecer parcerias é fundamental para criar pacotes mais atrativos e promoções conjuntas, incentivando o turismo durante todo o ano. Ao movimentar a economia local, garantimos a sustentabilidade dos negócios e a manutenção dos empregos, evitando os impactos negativos do desemprego na cidade ou região.”

Vale destacar que Foz do Iguaçu é o terceiro maior parque hoteleiro do País, com mais de 28 mil leitos em todas as classificações de hotéis, que precisam ficar ocupados todos os meses do ano para oferecer estabilidade de empregos. O setor de turismo da Terra das Cataratas gera, em média, mais de 36 mil empregos diretos, segundo dados de 2023 do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Diante desses números, é necessário criar estratégias para manter uma ocupação melhor e evitar o desemprego.

(Da Redação com Brasilturis)