Entenda: EGRESSA DA UNIOESTE EM FOZ DO IGUAÇU VAI TRABALHAR NA PETROBRAS

Egressa do campus de Foz do Iguaçu da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), a engenheira eletricista Bruna Andrade Parcianello Campos está começando carreira na Petrobras. Ela foi aprovada em concurso público.

Bruna se formou em 2017 e fez mestrado no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação da Unioeste/Foz. Em sua pesquisa, abordou a modelagem de sistemas de geração distribuída com motores de combustão interna convertidos para biogás.

Conforme a instituição de ensino, esse trabalho foi parte de um projeto de pesquisa e desenvolvimento (P&D) em parceria com o Itaipu Parquetec (antigo Parque Tecnológico Itaipu) e o Centro Internacional de Energias Renováveis (CIBiogás). Hoje, Bruna participa de formação ofertada pela Petrobras na área elétrica.

A engenharia enfatiza a importância da formação no campus iguaçuense. “Apesar de todos os novos conceitos aprendidos nessa área, a consolidação do conhecimento que tive durante a graduação e mestrado tem me ajudado muito durante o curso. Vejo que a base que tive foi muito boa e de alta qualidade”, conta.

E comemora a sua conquista profissional exaltando a Unioeste e Foz do Igauçu. “Hoje sinto muito orgulho de representar minha universidade e minha cidade em um ambiente que reúne diversos profissionais do mais alto nível técnico e intelectual do país”, sublinha Bruna.

Petrobras

As referências em relação à Petrobras são todas superlativas. A companhia é especializada na indústria de óleo, gás natural e energia, com expertise na exploração e produção, especialmente em águas profundas e ultraprofundas. Produz ciência, tecnologia e inovação. São mais de 40 mil empregados e receita superior a 102 bilhões de dólares.