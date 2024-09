Entenda: EVENTOS MOVIMENTAM A ECONOMIA EM FOZ DO IGUAÇU EM SETEMBRO

Até o dia 06, o 45º Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular reúne cerca de 2.500 profissionais de saúde no Recanto Cataratas, incluindo alguns dos mais renomados cirurgiões vasculares do país. O evento é uma oportunidade para atualização científica e troca de experiências entre especialistas da área.

Já o BR+Coop 2024, de 11 a 13 deste mês, acontecerá no Grand Carimã Resort, explorando o potencial do cooperativismo brasileiro. Com foco em inovação, tecnologia e sustentabilidade, o evento espera atrair cerca de 1.500 pessoas, incluindo lideranças do setor, para discutir novas práticas e soluções ligadas ao ESG.

Já nos dias 24, 25 e 26 de setembro, o VI International Fish Congress & Fish Expo Brasil- IFC, também no Recanto Cataratas, trará para Foz do Iguaçu debates sobre os desafios e oportunidades da cadeia do pescado e gerar negócios, com a presença de mais de 40 conferencistas de 18 países e mais de 100 expositores. O evento, reconhecido por seu alto nível de debates e networking, promete atrair dois mil participantes, entre empresários, aquicultores, agentes dos mercados do varejo e food service, prestadores de serviços, fornecedores, dirigentes, profissionais do setor e formadores de opinião.

Em sua sexta edição, o IFC Brasil está consolidado pelo elevado nível dos debates, debatedores e público qualificado. O presidente do evento, Altemir Gregolin, reforça o momento favorável para o desenvolvimento do setor. “Na última década o mundo cresceu em produção, consumo e comércio de pescado. As projeções da FAO para as próximas décadas são de crescimento da demanda, o que sinaliza para o Brasil, muitas oportunidades. Nesta perspectiva, o IFC tem o propósito de contribuir para que o Brasil se consolide como um grande player mundial na produção e comercialização desta proteína”, salienta o executivo.

O Visit Iguassu desempenhou um papel decisivo para a captação desses três eventos. Para a diretora-executiva do Instituto, Elaine Tenerello, a realização desses congressos em Foz do Iguaçu reforça o papel da cidade como um centro de negócios e conhecimento, além de movimentar a economia local por meio de hospedagem, gastronomia e diversos serviços relacionados à organização de eventos. O cálculo feito pelo Instituto, que é Convention & Visitors Bureau de Foz do Iguaçu, é de que esses eventos, contabilizando apenas os participantes inscritos, representam a injeção de, pelo menos, R$ 31,5 milhões na economia local.

Esses recursos representam investimentos em locação de espaços, equipamentos, montagens, contratação de empresas terceirizadas de RH para eventos, ambulância, produtoras de vídeo, cerimonialistas, fotógrafos, hospedagem, alimentação nos bares e restaurantes da cidade, ingressos aos atrativos turísticos, deslocamento com agências de receptivo, transporte por aplicativos e táxis, compras no comércio, entre muitas outras opções que os participantes dos eventos utilizam na cidade e região trinacional. “Cada dia mais faz-se necessário contabilizar o turismo como o principal setor econômico de Foz do Iguaçu”, considera Elaine.

