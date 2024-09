Esporte: FOZ DO IGUAÇU TERÁ ETAPA DO CIRCUITO REGIONAL DE CICLOTURISMO

Foz do Iguaçu receberá, no próximo domingo (15), a quinta etapa do 8.º Circuito Regional de Cicloturismo, edição especial Caminhos do Iguaçu. As inscrições podem ser feitas na internet, no endereço www.adeturcataratasecaminhos.org.br/cicloturismo.

O circuito é promovido pela Adetur Cataratas e Caminhos, com organização e realização das etapas pelas prefeituras municipais e grupos de ciclistas da região, além do apoio de Itaipu Binacional, Itaipu Parquetec e empresas parceiras.

A etapa de Foz do Iguaçu tem o envolvimento da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Turismo e Projetos Estratégicos; e da Associação Ciclística Cataratas do Iguaçu (ACCI).

Até o dia 11, o valor da inscrição será de R$ 105 por pessoa, acrescida de taxa de 10%. Já o lote final, disponível nos dias 12 e 13 de setembro, terá custo de R$ 115 + 10%. As formas de pagamento são boleto bancário, PIX, Pic Pay e cartão de crédito.

No dia do evento, as inscrições poderão ser pagas em dinheiro ou PIX, ao custo de R$ 145 para adultos e R$ 100 para menores com idade entre 10 e 15 anos. O valor inclui café da manhã, fruta, água, carro de apoio, seguro e almoço após o evento.

A etapa de Foz do Iguaçu terá duas opções de trajetos, com 26,6 quilômetros e 47,1 quilômetros de extensão, percorridos em estrada de chão, pedra irregular e asfalto. O percurso maior é considerado difícil, enquanto o menor tem grau moderado.

A concentração ocorrerá na sede da ACCI, a partir das 6h30, com largada às 8h30. O almoço será servido a partir do meio-dia. Haverá sorteio de prêmios, como quatro bicicletas aro 29, passeios e brindes doados pelas empresas parceiras.

