Polícia Federal: RECEBE XIV CÚPULA ORDINÁRIA DA AMERIPOL EM FOZ DO IGUAÇU

A Polícia Federal sediou a XIV Cúpula Ordinária da Ameripol, com foco na cooperação policial internacional nas Américas. O encontro aconteceu nos dias 3 e 4 de setembro, em Foz do Iguaçu, e reuniu autoridades policiais, representantes governamentais, entidades privadas, organismos internacionais e observadores, tanto nacionais quanto internacionais.

Em discurso, o secretário-executivo da Ameripol, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ressaltou que o encontro da Ameripol é uma oportunidade para reafirmar o papel da Polícia Federal de liderança no processo de integração regional e o fortalecimento da cooperação com todos os países da América para o enfrentamento ao crime organizado.

Andrei enfatizou ainda que o evento foi altamente produtivo, com muitos resultados, assinaturas de acordos, muita integração entre os países e a proposta de seguirmos firmes unidos no enfrentamento ao crime em toda a região.

Ao longo dos dois dias de encontro, os representantes dos países-membros debateram os rumos do combate às organizações criminosas e aos crimes transnacionais, além de fortalecer os laços entre os membros. A programação incluiu painéis, palestras, informes, votações, assinaturas de memorandos de entendimento e reuniões bilaterais.

Durante o evento, foi firmado memorando de entendimento entre a Comunidade de Polícia das Américas (Ameripol) e o Banco Santander para fortalecer a cooperação internacional no combate à cibercriminalidade. O ato foi assinado pelo secretário-executivo da Ameripol e diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues; pelo presidente da Ameripol, Cláudio Brilloni, pela diretora de segurança e inteligência do Santander, Elena Sánchez Blanco; e pelo diretor global de segurança da informação do Santander, Hazel Díez Castaño.

O evento, organizado pelo Governo Federal, foi viabilizado por meio do patrocínio e apoio de entidades públicas e privadas. Entre os patrocinadores estão o BNDES, CAIXA, I2LEC, Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Itaipu Binacional e Santander. Os apoiadores incluem a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (ADEPOL), a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) e a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF).

(Da Redação com Gov.BR)