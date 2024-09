Economia: GOVERNO DEVE PROIBIR USO DO CARTÃO DO BOLSA FAMÍLIA EM BETS

O Banco Central divulgou nesta semana dados alarmantes que revelam que 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 3 bilhões em apostas via Pix apenas no mês de agosto. Em resposta a essa situação preocupante, o presidente Lula solicitou providências urgentes. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou que o governo está buscando medidas para bloquear o uso do cartão do Bolsa Família em jogos de apostas. Em Brasília, uma reunião foi realizada entre os Ministérios do Desenvolvimento Social, Casa Civil, Fazenda e Saúde para discutir a elaboração de um texto que será apresentado ao presidente Lula. A proposta visa impedir o uso do cartão do Bolsa Família para transações em casas de apostas. O texto deve ser formalizado por meio de um decreto ou portaria do Executivo. A partir de 1º de outubro, começa a regulamentação das apostas, permitindo que apenas as casas de apostas autorizadas pelo Ministério da Fazenda operem no Brasil.

(Da Redação com Jovem Pan News)