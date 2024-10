Conexão: AMÉRICA LATINA CHEGA A 410 MILHÕES DE USUÁRIOS DE INTERNET MÓVEL

A América Latina tem 410 milhões de usuários móveis conectados à Internet, um crescimento de 78% contra 230 milhões de oito anos atrás. Ainda de acordo com o relatório divulgado pela GSMA nesta terça-feira, 1º, o percentual de total da população com acesso à conectividade móvel chegou a 61%, um aumento de 25 pontos percentuais contra 36% do último relatório, de 2015.

Por sua vez, a cobertura da rede móvel passou de 530 milhões de pessoas, em 2015, para 630 milhões em 2023, um incremento de 18%. Em termos percentuais, a cobertura das redes móveis já atinge 94% dos latino-americanos, um aumento de 9 p.p. ante 85% de oito anos atrás.

A penetração das redes móveis chegou a 460 milhões de assinantes, um incremento de 43% se comparado aos 320 milhões em 2015. O que equivale a 69% da população local, 8 p.p. de incremento ante 51% da versão anterior do relatório.

De acordo com o relatório de objetivos e desenvolvimentos sustentáveis (ODS) da GSMA, uma série de melhorias na América Latina contribuíram para o crescimento das redes móveis na região, como em saúde e bem-estar, educação e igualdade de gênero.

Porém, a associação global das operadoras alerta para o fato que 35% da população latino-americana continua fora da Internet móvel e, portanto, é crucial fechar as lacunas de cobertura de uso para maximizar o potencial das redes celulares na região.

Usos da rede móvel na América Latina

A GSMA destaca “assistir a vídeos” como o caso de uso mais comum entre 360 milhões de usuários na América Latina em 2023, mais que o dobro dos 140 milhões em 2015. Na sequência, aparece o uso de mídias e redes sociais com 350 milhões de usuários, um aumento de 75% contra 200 milhões de oito anos antes; e fazer videochamadas, que cresceu 83%, de 180 milhões para 330 milhões.

Entre outros serviços de destaque listados pela associação estão:

Leitura de notícias, de 170 para 320 milhões, alta de 88%;

Acesso à informação para fins educativos, de 65 para 280 milhões, o triplo (230%) em oito anos;

Acesso a serviços financeiros, de 25 para 210 milhões, um crescimento de 740%.

Global

De acordo com a GSMA, as operadoras associadas já ajudam com 58% de contribuição potencial para os 17 ODSs da agenda de sustentabilidade da ONU no mundo. Isso ocorre principalmente pelo fato de que 4,6 bilhões de pessoas acessaram a Internet móvel no mundo em 2023, o equivalente a 57% da população mundial.

A Internet móvel é usada por metade dos 40% mais pobres do mundo, o equivalente a 1,6 bilhão de pessoas. Em áreas rurais no globo, as operadoras alcançam 1,4 bilhão de pessoas, ou 41% deste universo. Porém, 38% da população mundial (3,1 bilhões de pessoas) estão em áreas com cobertura móvel, mas não acessam à rede. E 4% da população mundial (350 milhões de pessoas) ainda não está conectada à rede celular.

Ao final de 2023, o LTE respondia por 60% das conexões e o 5G 20% do total. Por sua vez, a conexão média de Internet móvel para download dobrou em oito anos e chegou aos 48 Mbps. Entre os usos mais comuns pelos usuários nas redes celulares, a associação lista:

54% dos assinantes móveis no mundo (3 bilhões de pessoas) usaram serviços financeiros móveis em 2023;

43% dos assinantes móveis (2,4 bilhões de pessoas) usaram à rede móvel para educação;

41% dos usuários móveis (2,1 bilhões de pessoas) usam as conexões móveis para acessar serviços de saúde;

18% dos assinantes móveis (1 bilhão de consumidores) usam mobile para acessar serviços de agricultura;

Por fim, as conexões de Internet das Coisas (IoT) chegaram a 3,5 bilhões em 2023 e devem chegar a 5,8 bilhões até 2030.