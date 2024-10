PF APREENDE 199,8 KG DE COCAÍNA DURANTE PATRULHAMENTO NO RIO PARANÁ/PR

A Polícia Federal apreendeu, nesta terça-feira (1/10), 199,8 kg de substância análoga a cocaína durante patrulhamento de rotina no Rio Paraná/PR. A apreensão se deu quando os policias identificaram a movimentação suspeita de uma embarcação na margem paraguaia.

Ao chegar próximo ao local do desembarque, foi possível identificar a existência de um porto clandestino. Com isso, foi realizada buscas no local onde foram encontrados três volumes do entorpecente próximo às margens do rio e mais três próximos a uma estação de tratamento de água.

Diante dos fatos, a droga apreendida foi levada para à Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR a fim de serem realizadas as perícias necessárias e tomadas as demais medidas cabíveis.

(Da Redação com GOV.BR)