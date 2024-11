Tech News: TRUMP QUER NOVAS REGRAS PARA CARROS AUTÔNOMOS E PODE BENEFICIAR TESLA

Uma das prioridades do governo do presidente eleito Donald Trump deve ser a criação de uma nova estrutura federal para veículos autônomos. A ideia é criar novas regras que permitam a implantação mais ampla de carros que não são guiados por humanos.

De acordo com analistas, isso beneficiará diretamente Elon Musk, CEO da Tesla. O empresário foi um dos grandes apoiadores do republicano na campanha eleitoral e ganhou até um cargo no próximo governo dos Estados Unidos.

Objetivo é ampliar o serviço de veículos autônomos nos EUA

As regras federais atuais representam obstáculos significativos para empresas que desejam lançar veículos sem volantes ou pedais em grande escala, caso da Tesla. A Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário permite que os fabricantes implantem 2.500 veículos autônomos por ano sob uma isenção concedida.

Elons Musk promete usar posição no governo para garantir aprovações federais para a Tesla (Imagem: Muhammad Alimaki/Shutterstock.com)

A agência também tem várias investigações de segurança em andamento sobre veículos autônomos e sistemas de assistência ao motorista, incluindo recursos que a Tesla comercializa como Autopilot e Full Self-Driving.

Neste cenário, a futura gestão de Trump já começou a desenvolver uma nova estrutura para regulamentar o setor. O trabalho ainda está em um estágio inicial e os detalhes da política ainda não foram definidos, segundo informações da Bloomberg. A equipe de transição do presidente eleito não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.

(Da Redação com Olhar Digital)