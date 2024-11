Entenda: RELATÓRIO DA PF REVELA PLANO DE FUGA DE BOLSONARO PARA EVITAR PRISÃO

A Polícia Federal divulgou o relatório final de sua investigação sobre a tentativa de golpe de Estado, revelando que o ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o Brasil em dezembro de 2022 com destino aos Estados Unidos para evitar a possibilidade de ser preso. A apuração indicou que um plano de fuga foi elaborado em 2021, sendo adaptado e colocado em prática no final de 2022, após a organização criminosa não conseguir o apoio das Forças Armadas para a ruptura institucional. O plano de fuga, que previa a saída de Bolsonaro caso suas ações contra o Judiciário e a democracia encontrassem obstáculos, foi encontrado no computador de um tenente-coronel. O documento continha uma apresentação detalhando o uso de dispositivos para facilitar a fuga, como a “Rede de Auxílio à Fuga e Evacuação” (RAFE) e a “Linha de Auxílio à Fuga e Evacuação” (LAFE).

A investigação da PF também revelou que o material armazenado abordava cenários de interferência do Supremo Tribunal Federal (STF) no Executivo, além de registrar a decisão de Bolsonaro de desobedecer ordens do STF. O plano incluía a retirada do ex-presidente do país e o uso de armamentos que estavam guardados. Havia ainda um esquema para a ocupação de locais estratégicos por militares que estivessem ao lado de Bolsonaro. A conclusão da Polícia Federal é de que as provas coletadas demonstram que os envolvidos arquitetaram um confronto entre Bolsonaro e o Poder Judiciário, o que poderia resultar em uma grave ruptura institucional.

(Da Redação com Jovem Pan News)