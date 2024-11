Fim de Ano: DECORAÇÃO ESPECIAL DE NATAL ILUMINA A AVENIDA BRASIL EM FOZ

A magia do Natal Águas e Luzes, com o tema Energia de Natal, chegou à Avenida Brasil, em Foz do Iguaçu, nesta segunda-feira (25). A cerimônia de acendimento das luzes encantou moradores, turistas e comerciantes, reforçando o espírito de esperança e união. Além das luzes, a noite contou com a presença do Papai Noel, que distribuiu doces e alegrias às crianças presentes.

O evento é realizado pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, em parceria com a Fundação Cultural, Secretaria de Turismo e Projetos Estratégicos, Itaipu Binacional e Itaipu Parquetec, o Natal Águas e Luzes 2024 que recebe a parceria do projeto Energia de Natal, celebra a diversidade e o encanto de Foz do Iguaçu, promovendo integração, turismo e a magia do espírito natalino.

Para o diretor-presidente da Fundação Cultural, Juca Rodrigues, o Natal de Águas e Luzes vai além da decoração. “O Natal cumpre um papel essencial para a vida dos moradores do município e traz o sentimento de pertencimento”, destacou.

Comerciantes da Avenida Brasil celebraram a ocasião. Sarah Aline Pacheco, que atua no local há uma década, enfatizou a importância do Natal para o comércio local: “Faz diferença, porque o Natal traz muita alegria e com certeza anima os comerciantes”. Segundo ela, o Natal de Foz do Iguaçu é especial porque “acolhe todos os povos”.

A iluminação natalina da Avenida Brasil poderá ser apreciada até o dia 05 de janeiro.

Avenida Pedro Basso

Uma das novidades deste ano é a decoração natalina da Avenida Pedro Basso, reconhecida como uma das ruas mais belas do país. A inauguração das luzes está prevista para o dia 07 de dezembro e promete ser um momento icônico.

O Diretor de Turismo do Itaipu Parquetec, Yuri Benites, destacou o desafio e a emoção de iluminar uma das vias mais charmosas da cidade. “É um desafio iluminar a rua mais bonita da cidade”, comentou. Para Juca Rodrigues, a ação realiza um antigo desejo de incluir a Pedro Basso no Natal Águas e Luzes.

Feirinha da JK

Outro destaque da programação é a Feira de Natal da JK, que reunirá mais de 70 feirantes oferecendo artesanato e uma variedade de opções gastronômicas. A feirinha promete ser um ponto de encontro especial para famílias e turistas, unindo cultura, sabores e as tradicionais decorações natalinas.

Programação

A programação artística do Natal Águas e Luzes, edição Energia de Natal, está recheada de atrações. O espetáculo “O Quebra-Nozes” será apresentado na abertura oficial, dia 30 de novembro a partir das 19h30, e terá uma reapresentação no dia 1º de dezembro.

A Parada de Natal, que já se tornou uma tradição, acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de dezembro na Avenida Jorge Schimmelpfeng, trazendo artistas locais e uma companhia de artes da cidade.

Além disso, a programação especial incluirá performances de voluntários, artistas locais, artistas do Corredor Cultural e dos Educandos e Arte Educadores do Foz Fazendo Arte. “Teremos artistas participando pela primeira vez no palco, um momento emocionante para o programa Foz Fazendo Arte”, comentou Yuri.