Poder: NAS MÃOS DAS FORÇAS ARMADAS POPULAÇÃO ESTÁ TRANQUILA, DIZ BOLSONARO A MILITARES

O presidente Jair Bolsonaro (foto ao lado) participou, nesta quinta-feira (8/4), da cerimônia de cumprimentos dos 57 oficiais-generais das Forças Armadas promovidos. O evento ocorreu no Salão Nobre do Palácio do Planalto e contou ainda com a presença do vice-presidente, Hamilton Mourão, sua esposa Paula Mourão; o ministro da Defesa, Braga Netto, sua esposa Káthia Braga Netto e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, não estava presente no evento.

Bolsonaro fez discurso rápido e semelhante ao realizado mais cedo, na solenidade de promoção de oficiais-generais no Clube do Exército, onde criticou indiretamente a política de lockdown adotada por governadores e prefeitos, afirmou que as Forças Armadas representam estabilidade para o país e atuam dentro da Constituição. No Planalto, o mandatário se disse honrado com as promoções dos militares e afirmou que nas mãos das Forças Armadas a população está tranquila.

“Promoções. Renovação. O mesmo compromisso e lealdade com a nossa pátria. Me sinto honrado pela função que ocupo no momento de ter ao lado pessoas que tem um compromisso de servir sua pátria com o sacrifício da própria vida. A sociedade sempre contou com as nossas Forças Armadas nos momentos mais difíceis que a nação já viveu. A nossa lealdade é com o povo brasileiro, é com o destino da nossa nação. E nas mãos dos senhores a nação está tranquila. A nossa população bem sabe que o nosso compromisso dentro das quatro linhas da Constituição será cumprido”.

Por fim, o chefe do Executivo afirmou que as funções passam, mas que as instituições permanecem. “O momento que vivemos passará. Tenho certeza que dias de glória surgirão e nós poderemos dizer que cumprimos com nosso dever. Nós passamos, as instituições ficam. Muito obrigado a todos por existirem. Meus cumprimentos pela merecida e justa promoção. Tenho certeza que nós venceremos desafios e obstáculos e poderemos sim, de fato, colaborar no sentido de dar mais que esperança, um porto seguro para o nosso povo brasileiro”, concluiu.

(Da Redação com Correio Braziliense)

