Foz do Iguaçu: CIDADE SEDIARÁ A 3ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS MASTER DO PARANÁ

Entre os dias 06 a 10 de setembro, Foz do Iguaçu será a sede da terceira edição do JAPS MASTER, os Jogos Abertos Master do Paraná, para atletas acima de 35 anos.

O evento é organizado pelo Governo do Estado do Paraná, através da SEED / Paraná Esporte, em parceria com a Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

A expectativa é que mais de 1.500 atletas e dirigentes de 27 municípios do Paraná participem do evento, nas categorias feminino e masculino. Eles estarão distribuídos em 100 equipes nas modalidades de Basquete, Futsal, Handebol, Vôlei de Praia e Voleibol.

As competições de basquete acontecerão na ABASFI (Associação de Basquete de Foz do Iguaçu), anexo ao Ginásio do Flamengo, de futsal no Ginásio Costa Cavalcanti e SEST/SENAT; de Handebol no Ginásio Ronaldo Shmidel Nunes (Morumbi); de Voleibol no Ginásio Sebastião Flor e SEST/SENAT e Vôlei de praia no Templo Esportes.

Foz já participou do evento nas edições anteriores, mas é a primeira vez que sediará o evento. As primeiras duas edições, em 2021 e 2022, aconteceram no litoral do Paraná, nas cidades de Paranaguá, Praia de Leste, Matinhos e Caiobá.

Foz do Iguaçu estará representada com as seguintes equipes:

Basquete Feminino 35+

Basquete Masculino 40+

Futsal Feminino 35+

Futsal Masculino 45+

Futsal Masculino 55+

Handebol Feminino 40+

Handebol Feminino 50+

Voleibol Feminino 35+

Voleibol Feminino 45+

Voleibol Masculino 40+

Voleibol Masculino 50+

Vôlei de Praia Feminino 35+

Vôlei de Praia Feminino 45+

Vôlei de Praia Masculino 40+

Vôlei de Praia Masculino 50+.