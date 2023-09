Novidade: AVENIDA JORGE SCHIMMELPFENG TERÁ WI-FI LIBERADO

Um novo passo para tornar Foz do Iguaçu uma cidade cada vez mais inteligente está sendo dado nesta quinta-feira (28), com a implantação de postes de conectividade da tecnologia Wi-Fi 6G na Avenida Jorge Schimmelpfeng, na região central. Até 4 mil pessoas poderão acessar a rede gratuitamente, de forma simultânea, nas proximidades do local.

A instalação faz parte do projeto Vila A Inteligente, que começa a ser estendido para outras regiões de Foz. A iniciativa é uma parceria da Prefeitura de Foz do Iguaçu, Itaipu Binacional, Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR) e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).

A conexão deve estar liberada já a partir desta sexta-feira (29) em fase de testes. Para acessar, basta fazer um cadastro com alguns dados pessoais, como CPF e e-mail. A intenção desse cadastramento é evitar o mau uso da rede, como para práticas ilegais e criminosas.

“É uma determinação do prefeito Chico Brasileiro tornar a cidade cada vez mais inteligente, com tecnologias que facilitem a vida dos cidadãos e também das milhares de pessoas que visitam diariamente Foz do Iguaçu. Essa conectividade gratuita que será implementada, com alta velocidade, é exemplo disso”, destacou o secretário da Tecnologia da Informação e Inovação, Evandro Ferreira.

O Super Wi-Fi 6G é uma tecnologia em fase de testes, que será instalada para validação, e poderá ser levada para outros locais da cidade.