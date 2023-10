Sustentabilidade: COMO DESCARTAR RESÍDUOS ELETRÔNICOS?

O descarte adequado de resíduos eletrônicos, também conhecidos como lixo eletrônico ou e-lixo, é essencial para proteger o meio ambiente e evitar a contaminação de substâncias tóxicas.

Isso ocorre, porque os dispositivos eletrônicos contêm materiais perigosos, como chumbo, mercúrio e cádmio, que podem poluir o solo e a água se não forem descartados corretamente.

Uma pesquisa da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (Unido), revelou que, atualmente, apenas 3% do lixo eletrônico da América Latina é descartado da forma correta e tratado de uma maneira que respeita o meio ambiente.

Segundo a entidade, não há monitoramento dos demais 97%, sendo que muitos materiais contêm ouro e outros metais preciosos e poderiam ser recuperados, com valor equivalente a US$ 1,7 bilhão por ano.

Veja algumas etapas para descartar os resíduos eletrônicos de forma segura:

Conheça as leis locais:

Verifique as leis e regulamentos locais relacionados ao descarte de resíduos eletrônicos em sua área. Alguns lugares têm legislação específica que regula o descarte de eletrônicos.

Não jogue no lixo comum:

Nunca jogue dispositivos eletrônicos no lixo comum. Eles devem ser tratados de maneira diferente de outros resíduos.

Reciclagem eletrônica:

Procure centros de reciclagem eletrônica em sua região. Muitas cidades têm locais designados para o descarte de resíduos eletrônicos, onde você pode entregar seus dispositivos antigos de forma segura. Esses centros podem ser operados por órgãos governamentais, empresas de reciclagem ou organizações sem fins lucrativos.

Devolução a fabricantes (logística reversa):

Verifique se o fabricante do dispositivo eletrônico oferece programas de reciclagem. Muitas empresas têm programas de devolução de produtos antigos e garantem que os dispositivos sejam reciclados de maneira adequada.

Doações ou revenda:

Se o dispositivo eletrônico ainda estiver em boas condições de funcionamento, considere doá-lo ou vendê-lo a terceiros. Muitas pessoas podem se beneficiar de eletrônicos usados, e isso ajuda a prolongar a vida útil do dispositivo.

Apague dados pessoais:

Antes de se livrar de um dispositivo, lembre-se de apagar todos os dados pessoais, como fotos, mensagens e informações de conta. Faça uma cópia de segurança dos dados importantes ou transfira-os para o novo dispositivo.

Baterias:

As baterias são uma preocupação específica. Muitos centros de reciclagem eletrônica aceitam baterias, mas algumas baterias, como as de lítio, podem ser inflamáveis. Siga as orientações específicas do local de reciclagem para o descarte adequado de baterias.

Empresas de gerenciamento de resíduos:

Em alguns casos, você pode entrar em contato com empresas de gerenciamento de resíduos que oferecem serviços de coleta de resíduos eletrônicos. Eles podem providenciar a coleta de seus dispositivos antigos.

Conscientização:

Eduque-se sobre a importância do descarte adequado de resíduos eletrônicos e incentive outros a fazerem o mesmo. Quanto mais as pessoas estiverem cientes desse problema, mais fácil será garantir que os eletrônicos sejam reciclados de maneira responsável.

Descartar resíduos eletrônicos de forma apropriada é fundamental para a preservação do meio ambiente e a prevenção da poluição. Portanto, siga as diretrizes locais e busque opções de reciclagem sempre que possível para garantir que seus dispositivos eletrônicos antigos sejam descartados de forma responsável.

