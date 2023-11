O atacante, dae do, passou nesta quinta-feira, 2, por uma cirurgia após sofrer uma ruptura no ligamento cruzado e do menisco do joelho esquerdo. Médico da Canarinho, o doutor Rodrigo Lasmar afirmou que o procedimento foi bem-sucedido, reforçando que o jogador ficará internado no máximo até sábado, 4. “Estamos muito satisfeitos com o resultado, foi um sucesso”, disse, em breve boletim do hospital Mater Dei da capital mineira. “Foi feita uma reconstrução do ligamento cruzado anterior, o reparo das lesões meniscais nos dois meniscos e foi um sucesso”, acrescentou. Já Neymar, via redes sociais, agradeceu o carinho dos fãs. “Deu tudo certo. Obrigado pelas mensagens. Agora, o foco é na recuperação”, escreveu, em Story no Instagram. Por causa da grave contusão, o atacante de 31 anos deverá voltar aos gramados apenas no final do primeiro semestre de 2024.