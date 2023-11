Saneamento: COM PRIORIDADE PARA SERVIÇOS DE ESGOTO, SANEPAR VAI INVESTIR R$ 11,2 BILHÕES ATÉ 2028

De acordo com o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) da Sanepar, aprovado nesta quarta-feira (8) pelo Conselho de Administração da Companhia, a empresa vai investir R$ 11,2 bilhões de 2024 a 2028. O montante representa um crescimento de 4,7% em relação ao PPI anterior, que previa aplicação de R$ 10,7 bilhões. A parcela mais significativa – R$ 7,35 bilhões – será em esgotamento sanitário, que atende atualmente 80,2% da população.

O programa de investimentos da Sanepar tem sido crescente. O PPI aprovado é cerca de 87% maior do que os investimentos contabilizados no último ciclo de cinco anos – de 2018 a 2022 – que foram de R$ 6 bilhões. O empenho da Companhia visa atingir as metas do marco legal de saneamento, que estabelece 90% de esgotamento sanitário até 2033.

No abastecimento de água, a Sanepar já cumpre o índice com atendimento a 100% da população urbana. Os investimentos previstos para obras, manutenção e ampliação dos sistemas de água são de R$ 3,4 bilhões até 2028.

“A Companhia está avançando no atendimento à população com água potável, coleta e tratamento de esgoto, cumprindo nossa missão de assegurar serviços de forma sustentável e inovadora. Levamos desenvolvimento econômico, social e saúde preventiva”, afirma o diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile.

O PPI contempla a garantia do abastecimento de água com qualidade, os compromissos assumidos em contratos de concessão e de programa, as demandas operacionais dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, parcerias, compliance ambiental e infraestrutura administrativa.