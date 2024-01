Atualização: PF APREENDE CELULARES E COMPUTADOR DE CARLOS BOLSONARO

A Polícia Federal (PF) apreendeu dois celulares e um computador do vereador Carlos Bolsonaro em Angra dos Reis. Também foram levadas anotações feitas para a live de domingo (28) pela família.

Segundo a defesa do vereador, os agentes apreenderam um tablet de um assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que não estava incluído no mandado de busca e apreensão.

O filho do ex-presidente é alvo de mandados de busca e apreensão de operação da PF deflagrada nesta segunda-feira (29) que mira o “núcleo político” da chamada “Abin paralela”.

A PF investiga se Carlos recebeu informações que teriam sido apuradas pelo esquema clandestino de escuta sobre investigações que miravam sua família.

A CNN apurou que duas equipes da PF estiveram na residência dos Bolsonaro em Angra dos Reis – a primeira chegou às 6 horas da manhã e encontrou apenas o assessor de Bolsonaro. É essa primeira equipe que recolhe o computador e o notebook do assessor.

Os agentes foram informados que o ex-presidente, seus filhos Flavio e Carlos e outros assessores tinha saído às 5h50 de lancha e jet ski.

Segundo o advogado Fabio Wajngarten, que representa Bolsonaro, eles foram pescar.

Wajngarten diz, ainda, que eles estavam num local sem celular e que só conseguiu contato com a família às 9h30 da manhã.

A segunda equipe e da PF chega de helicóptero. Bolsonaro retorna a Angra dos Reis com os filhos às 11 horas. É só aí que a PF conseguiu apreender dois celulares e o computador do vereador Carlos Bolsonaro.

