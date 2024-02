Após acordo: FAMÍLIA DE TESOUREIRO DO PT MORTO EM FOZ DO IGUAÇU RECEBERÁ INDENIZAÇÃO DE R$ 1,7 MILHÃO

“Um absurdo jurídico constitui esse acordo feito pela AGU ao falecido no episódio em Foz do Iguaçu. Nós temos aí uma antecipação de culpa, o Tribunal do Júri ainda não julgou. Quem irá julgar se Jorge Guaranho é inocente ou culpado, é o povo, é a comunidade de Foz do Iguaçu, mediante o julgamento pelo Tribunal do Júri”, disse Dalledone.