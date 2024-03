Apoio: ATENDIMENTO MÉDICO DA UCP ALIVIA A SATURAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES MÉDICAS PÚBLICAS DA REGIÃO

Considerando os altos casos positivos de dengue e outras doenças que frequentemente afetam a população da região de Alto Paraná, bem como a superlotação nos hospitais, postos de saúde e outras instituições de saúde pública, é notável o alívio proporcionado pelo atendimento médico oferecido pela Universidade Central do Paraguai por meio de sua obra social. Esta obra é realizada por meio de atividades de extensão acadêmica e, especialmente, por meio de sua clínica universitária localizada no bairro Remansito, em Ciudad del Este.

A clínica universitária da UCP oferece atendimento médico em várias especialidades, como clínica médica, pediatria, clínica cirúrgica, ginecologia e ultrassonografia, além de oferecer a possibilidade de realizar exames médicos como ultrassonografias e eletrocardiogramas. As consultas médicas são realizadas sem custo algum e são realizadas por profissionais de saúde e pelos próprios estudantes de medicina. Além disso, medicamentos básicos são fornecidos gratuitamente.





Somente no ano passado, a nível regional, os atendimentos médicos na clínica universitária totalizaram mais de 15.000 casos atendidos, e atualmente são registrados cerca de 3.000 atendimentos mensais. Por outro lado, a nível nacional, esse número chega a 65.000 casos atendidos através do esforço conjunto de todas as clínicas ativas da instituição. Dessa forma, a UCP contribui enormemente para aliviar o fardo no sistema público de saúde do país e pretende fazer ainda mais com a construção de seu primeiro Hospital Universitário. Este edifício, um dos maiores da região, terá capacidade para atender até 60.000 casos anualmente! Isso elevará a capacidade de atendimento a nível nacional para pelo menos 100.000 pessoas a cada ano.

Parabenizamos a UCP por seu firme compromisso social e sensibilidade às necessidades básicas da região. Esperamos que este trabalho continue crescendo.

(Da Redação com UCP Marketing)