Zelo: DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS REFORÇA IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO

Nesta quinta-feira, 21 de março, comemora-se o Dia Internacional das Florestas. A data é celebrada pela ONU (Organização das Nações Unidas) desde 2012 com o objetivo de conscientizar sobre a importância de todos os tipos de florestas.

Esta data serve não apenas como um momento de reflexão, mas também como um urgente chamado à ação para governos, empresas, sociedade civil e cidadãos em todo o mundo.

Recentemente, a ONU divulgou um relatório alarmante, destacando que cerca de 10 milhões de hectares de floresta são perdidos a cada ano. Este dado sombrio ressalta a necessidade premente de ações concretas para reverter essa tendência devastadora.

As florestas são ecossistemas vibrantes que oferecem uma série de benefícios essenciais para a população mundial, incluindo:

Regulação do Clima: as florestas atuam como reguladores climáticos globais, absorvendo dióxido de carbono (CO2) e ajudando a combater as mudanças climáticas;

Biodiversidade: elas são o lar de mais da metade das espécies terrestres do mundo, muitas das quais ainda nem foram descobertas;

Recursos Hídricos: as florestas influenciam o ciclo hidrológico, promovendo a precipitação e protegendo as bacias hidrográficas, essenciais para a agricultura e o consumo humano;

Meios de Subsistência: mais de um bilhão de pessoas dependem direta ou indiretamente das florestas para sua subsistência, através da agricultura, caça e coleta;

Saúde e Bem-Estar: as áreas florestais proporcionam espaços importantes para o lazer e o bem-estar mental, além de serem fontes de medicamentos naturais e alimentos.

Diante dessa realidade, o papel de cada setor na preservação das florestas torna-se evidente. Governos devem liderar com políticas e regulamentações que promovam o uso sustentável das florestas e o reflorestamento.

Empresas, especialmente aquelas no setor de madeira, papel e agricultura, precisam adotar práticas de negócios responsáveis que minimizem o impacto ambiental.

A sociedade civil organizada é fundamental para sensibilizar, educar e pressionar por mudanças significativas, enquanto os cidadãos comuns podem contribuir reduzindo o consumo de produtos derivados de fontes não sustentáveis e apoiando a conservação.

No Dia Internacional de Preservação das Florestas, somos todos convocados a reconhecer e reafirmar nosso compromisso com a proteção e restauração desses ecossistemas vitais. Apenas com esforços conjuntos e determinados poderemos garantir que as gerações futuras herdem um planeta diverso, saudável e verde.

(Da Redação com Notícia Sustentável)