Equipe de Foz do Iguaçu: CONQUISTA O PRIMEIRO LUGAR NA CATEGORIA FEMININA NA COPA SUL DE GOALBALL

A equipe feminina da ADEVIFOZ (Associação dos Deficientes Visuais de Foz do Iguaçu) conquistou o primeiro lugar na 1° Etapa da Copa Sul de Goalball, realizada na cidade de Blumenaus (SC) no último final de semana (23 e 24 de março). O time masculino também foi destaque na competição e garantiu o terceiro lugar.

Ao todo, 14 equipes masculinas e 8 femininas de diversos estados do Brasil participaram da competição. O time iguaçuense de Goalball existe desde 2014 e atualmente é composto por 16 atletas, homens e mulheres, tanto cegos totais e quanto com baixa visão. Os treinos, oferecidos pela prefeitura de Foz do Iguaçu, são realizados no Instituto Federal do Paraná (IFPR).

“Os principais benefícios do Goalball são que ele promove maior socialização entre as pessoas com deficiência visual, possibilita o conhecimento de novos lugares e culturas, melhora a orientação espacial e a mobilidade dos atletas, auxilia na aceitação da deficiência e na superação de preconceitos e se mostra como a principal motivação na vida desses atletas, além de ser um ótimo “remédio” contra a depressão”, afirma o técnico da equipe e técnico desportivo da Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL) Vander Mantovani de Sousa.

O Goalball é um esporte paraolímpico desenvolvido especificamente para pessoas com deficiência visual. Jogado por times de três jogadores, o objetivo é marcar gols arremessando uma bola com guizos no gol adversário, enquanto os jogadores se posicionam no chão para bloquear o arremesso. A importância do Goalball vai além da competição esportiva, pois proporciona inclusão, autonomia e oportunidades de desenvolvimento físico, social e emocional para indivíduos com deficiência visual, promovendo também a conscientização sobre as habilidades e capacidades desses atletas.