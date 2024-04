Veja: FOZ POSSUI SEIS REPRESENTANTES NO CAMPEONATO BRASILEIRO REGIONAL SUL DE BASQUETE

Foz do Iguaçu está representada no Campeonato Brasileiro Regional Sul de Basquete, através de seis atletas sub-16, sendo cinco na categoria feminina e um na masculina. Eles foram convocados para integrar e defender a Seleção Paranaense em uma das maiores competições do país, que acontece desde ontem (18) e segue até sábado (20), em Jaraguá do Sul/SC.

O Campeonato Brasileiro Regional Sul é promovido pela Federação Catarinense e agrega equipes dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio grande do Sul.

O técnico Claudio Lisboa celebra a projeção dos atletas de Foz, que estão alçando novos voos e se inserindo entre os melhores do país. Para ele, é uma alegria acompanhar e participar do desenvolvimento e evolução dos jogadores.

“É muito gratificante ver crianças que saíram das nossas escolinhas, algumas do Porto Meira, outras ali do Flamenguinho, trilhando um início de carreira. Quem sabe após uma convocação paranaense não surge uma convocação brasileira”, pontuou Claudio.

A expectativa de Lisboa é a de que a cidade contribua para a Seleção Paranaense ser classificada para o Campeonato Brasileiro, que acontece em novembro, em Recife/PE.

“Estamos na torcida para que nossa Seleção seja classificada e também ajude a projetar ainda mais nossos atletas na maior competição da modalidade do país”, completou.

Atletas Iguaçuenses

As atletas Layza, Raissa, Carol, Bia e Luiza, e, no masculino, o jogador César, treinam no Foz Basquete/Abasfi. Os cincos atletas convocados iniciaram suas atividades no projeto Basquete Sem Fronteiras, uma iniciativa realizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer em parceria com a Itaipu Binacional.

“Foz é uma potência no Basquete e estamos muito orgulhosos dos nossos atletas e treinadores, que estão colhendo os resultados da dedicação e compromisso. Continuaremos investindo em nossos jovens”, comemorou o secretário de Esporte e Lazer, Antonio Sapia.