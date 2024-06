Conquista: UCP ESTÁ ENTRE AS 10 MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHAR PARA MULHERES NO PARAGUAI

No lançamento da terceira edição do ranking dos melhores lugares para trabalhar para mulheres, a organização internacional Great Place to Work® premiou 30 empresas paraguaias que atendem aos critérios de igualdade de gênero e igualdade de oportunidades para mulheres e homens, posicionando-se para o Centro Universidade do Paraguai (UCP) em 7º lugar na categoria empresas com mais de 250 colaboradores.

Na noite de 28 de maio foi comemorado o lançamento da terceira edição do Ranking das Melhores Empresas para Trabalhar para Mulheres no Paraguai, evento anual onde a renomada organização Great Place to Work® concede este distinto reconhecimento às empresas que promovem uma que cultivem um mercado de trabalho equitativo e inclusivo e que promovam a igualdade de oportunidades entre mulheres e homens.



Durante a comemoração foram premiadas trinta empresas, que foram divididas em três categorias de acordo com o número de colaboradores, sendo a maior de todas a categoria de empresas com mais de 250 colaboradores. A Universidade Central do Paraguai conseguiu ficar em sétimo lugar no Top 10 desta categoria, sendo uma das poucas empresas a alcançar tal distinção e a única instituição de ensino superior a ser considerada para o ranking.

Vale ressaltar que este é o segundo ranking do Great Place to Work em que a UCP consegue se posicionar, sendo o primeiro as Melhores Empresas para Trabalhar no Paraguai, no qual ficou em segundo lugar. Além destes, a instituição vem acumulando diversos prêmios, reconhecimentos e distinções pela sua cultura de trabalho equitativa e inclusiva, tornando-se assim uma das mais renomadas empresas e instituições de ensino do país.

(Da Redação com UCP Marketing)