Gestão: MUDANÇAS NAS SECRETARIAS DE GOVERNANÇA E ADMINISTRAÇÃO EM FOZ DO IGUAÇU

A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu anunciou mudanças em seu corpo administrativo. Jean Mezomo, atual chefe de gabinete assumirá interinamente o cargo de Secretário de Governança, substituindo Nilton Bobato. Pagnussat ocupará o cargo de Secretário de Administração, em substituição a Eliane Dávilla.

Essas mudanças são necessárias para atender à legislação eleitoral, que determina o afastamento dos secretários que desejam se candidatar a prefeito ou vice-prefeito nas próximas eleições. O prefeito Chico Brasileiro destacou a importância dessas alterações para garantir a continuidade dos projetos e a eficiência na gestão pública.

“A administração municipal passará por ajustes em algumas posições, visando sempre a otimização dos serviços prestados à população. Ressalto que a equipe é competente e comprometida, e continuará com dedicação para garantir o desenvolvimento e o bem-estar de nossa cidade.” Afirmou o prefeito.

Jean Mezomo, que assume interinamente a Secretaria de Governança, enfatizou seu compromisso com a transparência e a eficiência administrativa. “É uma honra assumir este desafio. Nosso objetivo é garantir a continuidade dos projetos em andamento e fortalecer a integração entre as diversas secretarias e autarquias da prefeitura”.

Edson Luiz Pagnussat, novo Secretário de Administração, também ressaltou seu compromisso com a gestão pública eficiente. “Vamos trabalhar em parceria com todos os setores da administração municipal para garantir um serviço de qualidade à população de Foz do Iguaçu”.