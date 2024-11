Campeão: SANTOS LEVANTA TAÇA DE CAMPEÃO DA SÉRIE B

O Peixe voltou! Os jogadores do Santos levantaram a taça de campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, neste domingo (17/11), após jogo contra o CRB na Vila Belmiro. Com a volta à elite do futebol brasileiro, o alvinegro praiano também garantiu o retorno da camisa 10 — imortalizada por Pelé —, que ficou aposentada durante o ano do clube na série B.

No entanto, o time teve que enfrentar também uma torcida exigente. “Não é mole, não. Quero um time para gritar: ‘é campeão'”, entoava a torcida na entrada do Santos no campo. O técnico do clube, Fábio Carille, também ouviu vaias e xingamentos.

Mas o clima de alegria pela conquista antecipada e pelo retorno à elite do futebol tomou conta da torcida santista. Logo aos 6 minutos, as faixas das torcidas organizadas, que permaneceram invertidas desde a queda, em dezembro do ano passado, foram recolhidas para, no décimo minuto, durante a tradicional homenagem ao Rei Pelé, serem expostas do lado correto, marcando o fim dos protestos e um raro momento de paz entre clube e torcedores na temporada.

O CRB, que luta contra o rebaixamento para a Série C, ainda tentou estragar a festa, e venceu o jogo por 2 a 0. No entanto, o Peixe já havia garantido o troféu antes mesmo de entrar em campo, após Mirassol e Novorizontino empatarem os jogos pela 37ª rodada.

Na partida, o clube também informou o retorno da Camisa 10 a partir de 2025. Mas antes disso, o Santos tem um último compromisso no Campeonato Brasileiro da Série B. Será no domingo (24), às 18h, diante do Sport, na Ilha do Retiro.

(Da Redação com Correio Braziliense)