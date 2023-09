Entenda: UNIVERSIDADES DE PERNAMBUCO ENGLOBAM RANKING DE MELHORES INSTITUIÇÕES

O Brasil conta com 97 universidades no ranking internacional das melhores instituições da América Latina e Caribe, segundo a pesquisa QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean 2024, divulgada nesta quarta-feira (14). O ranking considerou 430 universidades de 25 países da América Latina e Caribe.

O ranking considerou 430 universidades de 25 países da América Latina e Caribe. Em análise dos dados sobre as instituições de ensino superior (IES) no Brasil, 35 IES subiram na tabela, enquanto 31 caíram de posição. Outras 31 universidades ficaram estáveis em sua classificação ou faixa. A partir da posição 150, as universidades são agrupadas por faixa de classificação.

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) que na edição anterior estava em 47º lugar, caiu uma posição, e agora ocupa o 48º lugar, mas continua entre as 50 melhores instituições de ensino superior da América Latina e Caribe.

Já a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) está entre as que subiram na classificação, de 351-400º lugar para 301-350º. E a Universidade de Pernambuco (UPE) manteve a posição de 251º – 300º da lista.

A classificação da QS usa cinco critérios básicos: impacto e produtividade da pesquisa, compromisso docente, empregabilidade, impacto online e internacionalização.

Cada aspecto tem um peso na nota. As médias são definidas com base na reputação acadêmica da instituição (30% da nota), reputação do empregador (20%), proporção de docentes por aluno (10%), professores com doutorado (10%), rede internacional de pesquisa (10%), citações por artigo (10%), artigos por corpo docente (5%) e impacto na internet (5%).

“O sucesso do Brasil é fundamentado no excelente conhecimento do corpo docente e pelo desempenho excepcional em pesquisa, tanto em termos de volume quanto de colaboração e qualidade. A qualidade de seu corpo docente é evidenciada pelo número de professores com doutorado, no qual nove das 10 universidades com as maiores pontuações são brasileiras”, afirmou a QS. Com informações do portal UOL.

ITENS DE REPUTAÇÃO ACADÊMICA

Com a divulgação da lista, a UPE destacou que apresentou melhorias nos itens reputação acadêmica, rede internacional de pesquisa, citação de artigos, impacto na web e proporção entre estudantes e docentes, fruto de ações que buscam ampliar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação da instituição.

“Ter a Universidade de Pernambuco na lista de um dos mais respeitados rankings do mundo, demonstra o compromisso da comunidade acadêmica com suas atividades que buscam fortalecer a ciência e tecnologia no Brasil. O resultado é fruto de um trabalho coletivo, que envolve toda a comunidade acadêmica, servidores, docentes e colaboradores, que merecem todo o reconhecimento pela seriedade desempenhada em suas ações”, destacou a Profª Socorro Cavalcanti.

Para a QS Quacquarelli Symonds, o destaque do Brasil no ranking é fundamentado pelo conhecimento do corpo docente e pelo desempenho em pesquisa, tanto em termos de volume quanto de colaboração e qualidade. Destaca-se também a qualidade do corpo docente, evidenciado pelo número de professores com doutorado. Para os dados específicos da América do Sul, a Universidade de Pernambuco ocupa a posição 192º entre a lista das universidades de diferentes países.

“Os resultados apresentados no ranking nos incentivam a continuar desenvolvendo um trabalho coletivo com a comunidade acadêmica das unidades de educação e educação e saúde, sempre buscando aprimorar as nossas potencialidades. Parabenizamos todos os servidores e estudantes da UPE, que são responsáveis por todos os ganhos da instituição”, enfatizou o Prof. José Roberto Cavalcanti, Vice-reitor da UPE.