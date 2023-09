Tesla: MUSK QUERIA USAR CÂMERAS PARA ESPIONAR MOTORISTAS, REVELA BIOGRAFIA

A biografia do bilionário Elon Musk, escrita por Walter Isaacson e publicada recentemente, trouxe várias revelações sobre o passado, presente e futuro da Tesla. Uma delas é um possível uso da câmera de monitoramento interno dos motoristas.

Para quem tem pressa:

A biografia de Elon Musk revela que o CEO da Tesla considerou usar a câmera interna dos carros para gravar vídeos do comportamento dos motoristas, visando utilizá-los como evidência em investigações de acidentes;

A câmera interna dos carros Tesla é usada atualmente para garantir que os motoristas estejam atentos quando o Autopilot ou o Full Self-Driving (FSD) estão ativados;

Elon Musk acreditava que a maioria dos acidentes era causada por maus motoristas e queria usar os vídeos para provar eventuais erros dos condutores;

Inicialmente, Musk propôs coletar esses dados sem o conhecimento dos motoristas, mas houve resistência e a ideia foi modificada para incluir um aviso de privacidade;

Até o momento, a Tesla não usou os clipes da câmera interna como defesa em processos ou investigações relacionadas ao piloto automático – mas com o atual foco em monitoramento de motoristas, isso pode mudar no futuro.

Musk pressionou para usar a câmera de monitoramento interno da Tesla para gravar vídeos do comportamento dos motoristas, principalmente para que a fabricante pudesse usar esses vídeos como evidência para se defender em investigações em caso de acidentes, de acordo com a biografia.

Os carros da Tesla têm essas câmeras há muitos anos, aparecendo pela primeira vez no Model 3 em 2017 e depois no S/X, mas elas não foram ativadas até 2021. Antes disso, a Tesla determinava a atenção detectando o torque do volante (uma segurança que era bastante fácil de burlar).

Hoje em dia, a câmera é usada para garantir que os motoristas ainda estejam observando a estrada enquanto o Autopilot ou o Full Self-Driving (FSD) estão ativados, já que ambos os sistemas são de “Nível 2” de direção autônoma e, portanto, requerem a atenção do motorista. A esperança, no entanto, era usar potencialmente a câmera para monitoramento da cabine se o sonho da Tesla de ter táxis-robôs se concretizar.

No entanto, isso não foi a única coisa para a qual a Tesla queria usar as câmeras. Segundo a biografia, Musk pressionou internamente para gravar clipes dos motoristas da Tesla, inicialmente sem o conhecimento deles, com o objetivo de usar essas filmagens para defender a empresa em caso de investigações sobre o comportamento de seu sistema de piloto automático.

Musk estava convencido de que maus motoristas, em vez de software ruim, eram a principal razão para a maioria dos acidentes. Em uma reunião, ele sugeriu usar dados coletados pelas câmeras do carro – uma das quais está dentro do carro e focada no motorista – para provar quando houve erro do motorista. Uma das mulheres à mesa discordou. ‘Discutimos bastante com a equipe de privacidade sobre isso. Não podemos associar os streams de selfies a um veículo específico, mesmo em caso de acidente, ou pelo menos é isso que dizem nossos advogados’, disse ela. Trecho da biografia de Elon Musk, escrita por Walter Isaacson

Musk também sugeriu que não apenas esses acidentes são geralmente culpa dos motoristas, mas que ele quer que as câmeras da cabine sejam usadas para espionar os motoristas, com o objetivo específico de querer ganhar processos ou investigações movidas contra a Tesla – como a investigação da National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), entidade responsável pelo gerenciamento de questões envolvendo a segurança do trânsito nos Estados Unidos.

Além dessa postura adversarial em relação aos seus clientes, o trecho sugere que sua ideia inicial era coletar essas informações sem informar o motorista, com a ideia de adicionar um pop-up de privacidade de dados apenas surgindo posteriormente na discussão.

Musk não ficou satisfeito. O conceito de ‘equipes de privacidade’ não aqueceu seu coração. ‘Eu sou o tomador de decisões nesta empresa, não a equipe de privacidade’, disse ele. ‘Eu nem sei quem são eles. Eles são tão privados que você nunca sabe quem são’. Houve algumas risadas nervosas. ‘Talvez possamos ter um pop-up onde avisamos as pessoas que se usarem o FSD, vamos coletar dados em caso de acidente’, sugeriu ele. Trecho da biografia de Elon Musk, escrita por Walter Isaacson

Tesla e privacidade

Embora a Tesla tenha uma página dedicada descrevendo sua abordagem de privacidade de dados, uma nova análise independente divulgada na semana passada pela Fundação Mozilla classificou a empresa em último lugar entre as marcas de carros. E apontou os carros como a pior categoria de produto em termos de privacidade que a Mozilla já tinha visto.

Além disso, a Tesla não se defendeu em nenhum processo ou investigação sobre piloto automático usando explicitamente a câmera da cabine – pelo menos por enquanto. Com o monitoramento de motoristas em foco na atual investigação da NHTSA, é totalmente possível ver mais uso desta câmera no futuro. Ou que clipes de câmera estejam sendo usados como parte da investigação.