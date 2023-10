Entenda: BUENOS AIRES É A CIDADE MAIS HABITÁVEL DA AMÉRICA LATINA

A cidade de Buenos Aires, capital da Argentina, é a mais habitável da América Latina, de acordo com índice internacional que considera quesitos como cultura, educação, estabilidade, infraestrutura e sistema de saúde. Caracas, na Venezuela, aparece em último lugar em um ranking que compila 19 cidades da região.

O estudo anual, organizado pela Economist Intelligence Unit, dá notas de 0 a 100 para cada cidade avaliada com base na média dos critérios. De acordo com um recorte do levantamento obtido pelo jornal Folha de S.Paulo, a capital argentina registrou uma pontuação de 82,8 em 2023. A média para a América Latina ficou em 67,2 neste ano.

No caso do Brasil, 3 cidades foram contempladas pelo estudo: Rio de Janeiro, São Paulo e Manaus. Elas aparecem, respectivamente, em 7º, 8º e 13º lugar no ranking criado. Rio e São Paulo registraram pontuação maior do que a média latina, com 70,5 e 70 pontos cada um. Já Manaus apresentou avaliação de 62,5.

Enquanto a capital fluminense apresenta as menores pontuações nas áreas de estabilidade e sistema de saúde, a cidade paulista tem ponto crítico na educação. Manaus, por sua vez, apresenta os principais problemas na infraestrutura local, segundo o estudo.

A principal área que alavancou a nota argentina foi a educação, que recebeu nota 100 do estudo. Já a pior foi registrada em estabilidade, que usa como indicador a prevalência de pequenos delitos, crimes violentos, terrorismo e ameaça de conflitos militares e civis. A pontuação nesse quesito ficou próxima dos 70.

Enquanto isso, a capital venezuelana figura em 19º lugar do ranking, com uma avaliação de 47 pontos. Todas as 5 grandes áreas avaliadas pelo estudo na cidade estão atrás da média latina. As áreas mais críticas são as de estabilidade e sistema de saúde.

A média da América Latina está acima de cidades localizadas no Oriente Médio e o Norte da África (61,4) e na África Subsaariana (53,8), onde também estão outras economias em desenvolvimento. Em comparação com as demais regiões do globo, no entanto, a pontuação ainda é baixa. A Europa Ocidental tem uma média de 92,3 pontos e a América do Norte de 90,6, por exemplo. A média global é de 76,2.

Confira abaixo o ranking completo:

Buenos Aires (Argentina) – 82,8 pontos Santiago (Chile) – 80,8 pontos Montevidéu (Uruguai) – 80,4 pontos. San Juan (Porto Rico) – 78,8 pontos Lima (Peru) – 74 pontos San José (Costa Rica) – 73,6 pontos Rio de Janeiro (Brasil) – 70,5 pontos São Paulo (Brasil) – 70 pontos Cidade do Panamá (Panamá) – 68,6 pontos Assunção (Paraguai) – 65,6 pontos Monterrey (México) – 65 pontos Quito (Equador) – 63,6 pontos Manaus (Brasil) – 62,5 pontos Bogotá (Colômbia) – 61,2 pontos Santiago de Querétaro (México) – 60,5 pontos Cidade do México (México) – 60,2 pontos Cidade da Guatemala (Guatemala) – 56,5 pontos Aguascalientes (México) – 55,8 pontos Caracas (Venezuela) – 47 pontos

(Da Redação com Poder 360)