Narcotráfico: POLÍCIA MILITAR APREENDE MAIS DE UMA TONELADA DE MACONHA E 16 KG DE COCAÍNA EM FOZ DO IGUAÇU

Na noite de segunda-feira, 07 de novembro, a Polícia Militar em Foz do Iguaçu desencadeou uma operação que resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas, incluindo mais de uma tonelada de maconha e 16 kg de cocaína. A ação policial bem-sucedida teve início após uma denúncia recebida pela Agência Local de Inteligência, indicando atividades suspeitas em uma residência localizada no Jardim Guarauapva.

Segundo informações, o alerta veio de um veículo de placas paraguaias que estava descarregando volumes suspeitos na mencionada casa. Diante disso, a Polícia solicitou o apoio de uma equipe da ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) para averiguar a situação. A equipe da ROCAM agiu prontamente e conseguiu abordar o veículo no momento em que estava descarregando os volumes suspeitos na residência.

Durante a abordagem, as autoridades descobriram um segundo veículo, uma Ford Ranger de cor prata, carregada com diversos fardos de entorpecentes. Ao verificar as informações no sistema, constatou-se que o veículo possuía um alerta de roubo.

As buscas continuaram no interior da residência, onde foram localizados mais fardos de drogas, juntamente com outros dois veículos e outras quatro pessoas. Após a pesagem da substância apreendida, foram contabilizados 1.280 kg de maconha e 16.440 kg de cocaína.

Os indivíduos envolvidos na operação, juntamente com a substância ilícita e os veículos apreendidos, foram imediatamente encaminhados à 6ª SDP (Subdivisão Policial) para os procedimentos legais necessários.

Essa ação da Polícia Militar em Foz do Iguaçu demonstra o comprometimento das autoridades em combater o tráfico de drogas na região. A operação bem-sucedida contribui para a segurança da comunidade e reforça o esforço contínuo das forças de segurança em coibir o tráfico e o uso de entorpecentes na região de fronteira.

(Da Redação com Comunicação Social PMPR – Foto: PMPR)