Orgulho: FOZ DO IGUAÇU É CAMPEÃ NA MAIOR COMPETIÇÃO DA AMÉRICA LATINA DE VOLEIBOL FEMININO

Foz do Iguaçu conquistou ouro na Taça Paraná de Voleibol Internacional, maior competição da América Latina na modalidade. O título foi disputado com muita garra pela equipe sub 14 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), no torneio que aconteceu entre os dias 27 de outubro e 01 de novembro, em São José dos Pinhais/PR. A equipe sub 16 também se destacou, ficando na 10ª colocação, entre 36 equipes.

A Taça Paraná de Voleibol, competição tradicional no país, já revelou inúmeras atletas para o cenário, nacional e mundial, com talentos que hoje atuam na seleção brasileira. Neste ano, o torneio superou as expectativas, com a presença de 3.500 atletas do Brasil e de países da América Latina.

O experiente treinador iguaçuense, Ronaldo Soares, comandante atual da base do voleibol feminino, enalteceu o grande poder de recuperação de situações adversas de sets, e as duas viradas na semi-final contra a forte equipe do Rio de Janeiro e na final, contra o Clube Curitibano/PR, ambos os jogos vencidos no tye breack.

“Chegamos numa expectativa boa, pois nos preparamos para tal, mas enfrentamos a adversidade climática, em jogos com quadra úmida e paralisações de partidas constantes, e alternância de locais de jogos, o que culminava em interrupções e mudanças de ritmos de jogos. Admito que nunca vi um grupo de meninas tão valentes e corajosas. Nossas meninas deram um show ao honrar as cores do nosso município”, enfatizou o técnico.

A equipe de base da SMEL treina no CDFFV – Centro Desenvolvimento Feminino SMEL/FOZ de Voleibol, situado no Bairro Parque Presidente. O núcleo trabalha com aproximadamente 130 meninas em pleno processo de formação e rendimento.

“É um orgulho ver o retorno da política pública de esporte e é uma conquista que reflete o comprometimento de todos, principalmente das atletas e da equipe técnica que se dedicam incansavelmente nos treinos”, expressou o secretário de Esporte, Antonio Sapia.

Foram campeãs da Taça Paraná- sub 14 – 2023, as atletas:

LEVANTADORAS: ISADORA BARROS e CAMILA

CENTRAIS: ANA JULIA, SARAH e LIVIA

PONTAS/OPOSTAS: MARIA BARTHOLO, GIOVANA, CAMILE, ISADORA LARRUBIA, FERNANDA, ANA CLARA, LARA.

Técnico: PROF. RONALDO SOARES

AUXILIARES: PROF. IDILMAR e PROF PAULO

Técnico

Ronaldo Soares é técnico CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) – Nível III, e atua no voleibol feminino de FOZ desde 1998, onde assumiu o Juventude de Foz em 2020, e tem chamado atenção de profissionais/imprensa como conduz a base e pelas conquistas na base do voleibol feminino em pouco tempo:

. VICE-CAMPEÃO ESTADUAL – SUB 16 – FPV – 2021

. VICE-CAMPEÃO ESTADUAL – SUB 15 – FPV – 2022

. CAMPEÃO JOGOS DA JUVENTUDE DO PR – SUB 18 – FASE REGIONAL – 2022

. TRI-CAMPEÃO – COPA LINDEIROS DE VOLEIBOL – 2022 – SUB – 14/15/16/17

. BI-CAMPEÃO– COPA INTERNACIONAL IGUAZU de VOLEIBOL – SUB 16 –2022

. TERCEIRO LUGAR – TAÇA PARANÁ – SUB 18 – 2022

. CAMPEÃO TAÇA INTERNACIONAL CATARATAS – YGUAZU – 2023

. 5º LUGAR – ESTADUAL – SUB 16 – FPV – 2023

. 5º LUGAR – ESTADUAL – SUB 17 – FPV – 2023

. TERCEIRO LUGAR – COPA INTEGRAÇÃO DE VOLEIBOL – 2023

. CAMPEÃO – TAÇA PARANÁ – SUB 14 – 2023

(Da Redação com AMN/PMFI)